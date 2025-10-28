Javier Puga, consejero delegado de HiperDino: “Los 40 años nos llenan de satisfacción. Para nosotros, hay algo más importante que el factor económico: la filosofía de empresa”

Fue el 28 de octubre de 1985 cuando HiperDino abrió su primer establecimiento: en el barrio de Miller Bajo, de Las Palmas de Gran Canaria. Cuatro décadas después, el grupo Dinosol cuenta con 289 tiendas entre Canarias y Baleares (20 en Mallorca, que serán 25 como mínimo en 2026). Suma y sigue. A José Abraham, presidente, y Andrés Domínguez, vicepresidente, los acompaña en la dirección Javier Puga. En esta entrevista, el consejero delegado sopla las velas.
-¿Qué representa este cuadragésimo aniversario para el grupo Dinosol?
“¡Qué bonito! ¡Quién tuviera los 40! Los cuarenta nos llenan, por un lado, de satisfacción. Han sido muchas vivencias. Nosotros hemos estado y hemos salido. Hemos estado diez años fuera de la empresa de esos cuarenta, pero nos ha tocado vivir las mejores partes. La verdad es que estamos disfrutando mucho trabajando en esta empresa y queremos que este año sea especial. El martes 28 de octubre se cumplen cuarenta años exactamente de la apertura del primer HiperDino y queríamos compartirlo con nuestros clientes. Por eso estamos haciendo una campaña con más regalos que nunca, con ofertas impresionantes… ¡Como si fuera una fiesta de cumpleaños! Nuestros amigos son los clientes. Más de 500.000 canarios compran en nuestros establecimientos. Son 480.000 las tarjetas de HiperDino BP registradas. No pocas”.
-En reconocimiento de marca tampoco les va mal…
“Bueno, en un estudio preguntaban a los canarios por una marca de empresa y el 27% dijo primero que nada HiperDino. La siguiente, el 7%, algo tan reconocido como Binter. Somos una empresa muy identificada con la región, la comunidad autónoma de Canarias, y así nos gusta ser. Nos involucramos en la sociedad y defendemos los productos de las fábricas y de los industriales canarios”.
-¿Cómo lo celebran?
“Aparte de las campañas comerciales con las mejores ofertas que hemos puesto en mucho tiempo, repartimos 400.000 regalos. La realidad es que nos pesa más en esta ocasión el aspecto espiritual”.
-¿Cuáles son las claves del éxito?
“Tenemos los mejores precios de Canarias. Catorce personas controlan diariamente los precios de la competencia. Cogemos más de 8.000 precios diarios y, sobre la marcha, si hay un producto más caro, lo bajamos. Somos muy fuertes en perecederos; especialmente, en carnicería y charcutería. Y lo mismo con nuestro personal, porque creo que hemos sido capaces de ilusionarles. Nos preocupamos bastante por ellos, aunque somos conscientes de que hay muchas cosas que mejorar. Eso hace que el servicio en las tiendas haya evolución de una forma fantástica. Hemos pasado de una evaluación de un cuatro hace doce años a un ocho y algo. O sea, el precio, la calidad de las instalaciones de nuestras tiendas y el servicio que nuestro personal presta cada día”.
-¿Qué importancia conceden a los productos propios?
“No como la competencia. Al contrario, nosotros optamos por marca blanca, original, pero hemos apostado siempre por un surtido mucho más amplio. Somos un complemento a todos esos grandes competidores. Trabajamos más de 10.000 referencias. Los grandes fabricantes se han dado cuenta de que una cadena como la nuestra, que apuesta por todo el surtido que ellos fabrican, es la única que puede ayudarles a potenciar sus productos, lo que nos da unas condiciones más competitivas”.
-De cercanía, sobre todo, ¿no?
“Anualmente, compramos unos 600 millones de euros a productos y fabricantes canarios. Cuando vamos a competir con los grandes del subsector, con los proveedores nacionales surgen muchas dificultades: ellos les compran cincuenta veces más. Cuando hablamos con los proveedores canarios, nos ayudamos mutuamente. Somos su principal cliente y entonces tenemos mejores condiciones que esos grandes competidores”.
-¿Han habilitado buzones de sugerencias?
“Por supuesto. Buzones de sugerencias, un sitio web y un teléfono de atención al cliente. Por mencionar una, nos pareció interesante la propuesta de que, para evitar el gasto de papel a la hora de envasar -por ejemplo, en la charcutería-, se permitiera a los clientes llevar un táper. Y así lo hicimos”.
-Al parecer, sus surtidos no son lo único apetecible. Por aquello de los rumores sobre el interés de inversores…
“¡Ah! ¿Estamos hablando de la noticia de siempre? Repito: yo nunca juro qué va a pasar en el futuro, porque ya veremos lo que nos depara. Lo que tengo claro es que, hoy, todavía no hemos recibido ninguna oferta que nos haya hecho parar a pensarlo. He dicho públicamente que nos han planteado varias ofertas en el pasado, que no hemos considerado. Para nosotros, hay algo más importante que el factor económico. La filosofía de la empresa, el compromiso con los productos locales”.
-¿Y a la inversa?
“Esta compañía viene de la integración de 38 empresas familiares canarias. Ecoteide, en Tenerife… La última operación ha sido en El Hierro, con Henry y Terencio Acosta, propietarios de Terencio Supermercados”.
-También han dado el salto a Baleares…
“Sí, otro acuerdo con una familia de Mallorca. Ahora son 20 tiendas en zonas turísticas y estamos a punto de cerrar una operación para tres más. En 2026, serán 25 como mínimo”.
-¿En qué situación se halla la negociación colectiva?
“Por nuestra parte ya hay algo de la negociación con la representación sindical que a nosotros nos parece razonable. Sin embargo, dentro del subsector hay personas y empresas que opinan que no pueden asumir eso. Intentamos buscar algún término intermedio que satisfaga a todos los interlocutores”.
-¿Proyectos?
“Con nombre y apellidos, treinta proyectos para los próximos cuatro años. La mayoría están pendientes de licencias de obra, que tardan muchísimo”.
-¡Feliz cumpleaños!
“¡Gracias! Aprovechamos para felicitar a nuestro personal, alrededor de 10.000 trabajadores. Vamos a seguir potenciando la Fundación Dinosol a fin de colaborar con el equipo humano y ayudar a otra gente que lo necesite. Uno de nuestros proyectos estrella es construir viviendas de protección oficial y darle prioridad a nuestro personal para que las pueda comprar”.