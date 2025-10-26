Muere el influencer Juan Jyoza a los 28 años, una semana después de casarse en el hospital

El creador de contenido gastronómico Juan Jyoza ha fallecido a los 28 años, apenas una semana después de casarse con su pareja en el hospital donde permanecía ingresado. El joven luchaba desde hace casi dos años contra un cáncer de colon, una batalla que compartió con sus seguidores a través de las redes sociales, convirtiéndose en un ejemplo de coraje, gratitud y amor por la vida.
La familia del influencer confirmó su fallecimiento a través de un comunicado en Instagram, en el que agradecieron el cariño recibido durante todo el proceso.
“El pasado 23 de octubre, Juanjo, o como le conocéis por aquí, Juanjyoza, nos dejó tras haber luchado casi dos años contra la terrible enfermedad que es el cáncer. Todo vuestro apoyo ha significado una enorme ayuda para sobrellevar sus últimos días”, expresaron sus seres queridos.
“No os olvidéis de vivir”
Pocos días antes de morir, el joven publicó un vídeo que conmovió a miles de personas. En él, se despedía de su comunidad y reflexionaba sobre lo que realmente importa en la vida.
“Ya no me queda tiempo, pero tú que lo tienes, aprovéchalo para hacer cosas”, decía mirando a cámara.
“No te obsesiones con los números, hazlo porque te gusta. Siempre quedarán mis vídeos. No os olvidéis de vivir. Nos vemos en otra”, concluía con una sonrisa serena.
El vídeo se llenó de mensajes de apoyo, admiración y emoción. Muchos usuarios lo definieron como una “lección de vida” y destacaron su capacidad para afrontar la enfermedad con valentía y humor hasta el final.
Una boda en el hospital
Pese al delicado estado de salud, Juan pudo cumplir su último deseo: casarse con el amor de su vida, María. La pareja celebró una pequeña ceremonia en la habitación del hospital, rodeados de familiares y personal sanitario.
“Esta ha sido mi boda. Ya lo celebraremos en Las Vegas”, escribió en redes junto a una imagen de aquel momento tan simbólico.
La emotiva historia de Juan Jyoza ha traspasado fronteras y ha dejado un mensaje que ha calado en miles de personas: vivir cada día como si fuera el último.
Su legado, compuesto por vídeos gastronómicos, reflexiones y su último mensaje de esperanza, permanece en sus redes, donde continúa inspirando a una comunidad que no lo olvidará.