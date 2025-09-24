Muere Patricia Keller, la popular influencer médica, con solo 27 años

La médica e influencer Patricia Keller Pereira murió a los 27 años la madrugada del martes 16 de septiembre en Cuidabá (Brasil), dejando consternados a sus seguidores y a su familia, que la acompañaron durante su dura batalla contra un cáncer de gran agresividad.
Formada como médica, Patricia se ganó también un público amplio en redes sociales por la sinceridad con la que relató su tratamiento frente a un rabdomiosarcoma, un tumor poco habitual que afecta al tejido muscular esquelético.
La noticia de su fallecimiento llega apenas dos meses después de que anunciara su compromiso con su pareja, Hugo, un hecho que llenó de ilusión a su entorno y que contrastaba con la progresiva gravedad de su enfermedad.
Los primeros síntomas se remontan a principios de 2023, cuando empezó a notar limitaciones para mover el brazo derecho. La madre de Patricia explicó a Olhar Conceito que en un primer momento atribuyeron el malestar a algo menos grave. “Llevaba tiempo con dolor y siempre tenía mucha tensión en el cuello. Pensamos que era tendinitis”, relató.
Tras detectarse un tumor y proceder a su extracción, los especialistas confirmaron a finales de diciembre de 2024 que se trataba de un cáncer más complejo de lo esperado. El diagnóstico obligó a la influencer a someterse a un tratamiento intenso, incluido quimioterapia. Aunque la familia al principio albergó esperanzas, pronto advirtieron que el tumor no respondía a las alternativas terapéuticas disponibles. “No respondía a ningún tratamiento, pero no creía que la vencería”, recordó su madre, visiblemente emocionada.
En los meses posteriores la situación se agravó con la aparición de metástasis en los pulmones y nuevos nódulos en el hombro. Dos días antes de su muerte sufrió una recaída final. “Me dijo: ‘Mamá, estoy muy mal’. Le colocaron la mascarilla CPAP, que es el último paso antes de la intubación… Fue muy triste verla así”, narró su madre.
En esos instantes, madre e hija se despidieron en un encuentro cargado de afecto. Según recuerda su madre, Patricia le expresó su amor por la familia y le pidió perdón, mientras ella lidiaba con el profundo dolor de verla sufrir.
A pesar del deterioro, la influencer mantuvo la esperanza y siguió proyectando planes: hablaba de un viaje a Corea del Sur con su madre y aspiraba a retomar sus estudios de Medicina tras haberse graduado en febrero de 2024. En sus redes sociales documentó con honestidad los efectos del tratamiento —desde la pérdida de cabello hasta los episodios de mayor fragilidad— y conservó una actitud abierta y positiva hasta el final.
Entre sus publicaciones más comentadas estuvo el anuncio de compromiso con Hugo, hecho público en julio. Uno de sus últimos mensajes en Instagram resumía su posición vital: “En la vida tenemos que tomar decisiones: o seguimos viviendo o seguimos viviendo”.