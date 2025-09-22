Muere una influencer 48 horas después de su boda: se empezó a sentir mal después de la fiesta

La influencer Adna Rovcanin-Omerbegovic, natural de Bosnia, ha fallecido a los 26 años tras ingresar de urgencia en el hospital, aquejada de un malestar repentido, la misma noche de su boda en el Hotel Hollywood de Ilidza, en Sarajevo, según informan diversos medios británicos.
Rovcanin-Omerbegovic, de 26 años, empezó a sentirse mal después de la celebración. De forma inmediata, se dio aviso a los servicios sanitarios, que la trasladaron al centro hospitalario, donde falleció 48 horas después.
Los allegados de la creadora de contenido, que también era empresaria y enfermera, le han dado su último adiós en el cementerio de Bare, en Bosnia, si bien siguen sin saber la causa de la muerte.
¿Quién era Adna Rovcanin-Omerbegovic?
Adna Rovcanin-Omerbegovic fue una influencer y emprendedora de Sarajevo. Además de tener presencia digital, era propietaria de un salón de belleza en Bosnia, lo que le daba un papel importante en el mundo de la estética.
También trabajó como enfermera en el Centro de Salud de Old City, lo que reflejaba su vocación de servicio