Las farmacias informarán sobre el TDAH en la provincia de Santa Cruz de Tenerife

Las farmacias de la provincia de Santa Cruz de Tenerife colaboran con la Asociación Atimana de Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) en una campaña destinada a ofrecer a la población información sobre esta patología, con la que busca “desmontar mitos sobre la medicación” que tienen que tomarse los pacientes, fomentar el diagnóstico precoz y mejorar la comprensión social del trastorno, que afecta en Canarias a alrededor de 4.300 menores y adultos, siendo los niños entre 7 y 12 años el grupo más perjudicado.
Las farmacias podrán difundir información fiable sobre el TDAH, formar a los profesionales sanitarios para identificar señales de alerta y orientar sobre los recursos disponibles, así como ofrecer atención personalizada a los pacientes con esta patología y a sus familiares.
Marina Pérez, presidenta de Atimana, resaltó ayer que “hay bulos sobre la medicación” que inciden en que algunas familias tarden o rechacen el tratamiento. Recalcó que “es segura y permite a los niños diagnosticados concentrarse en un par de días tras comenzar el tratamiento”.
En el plano sanitario, pidió un diagnóstico precoz y una mayor atención, “las consultas no pueden ser anuales”. Denunció que la mayoría de los diagnósticos de TDAH “se producen en centros privados” por falta de recursos en la sanidad pública y en los colegios, que, a su juicio, deberían colaborar debido a la importancia que tiene un diagnóstico para evitar -ya en la adolescencia y edad adulta- “posibles problemas relacionados con embarazos no deseados, drogas o accidentes de tráfico”.
La presidenta insistió en que en los centros educativos deben tener más orientadores y psicólogos para hacer un primer triaje y derivar así a los pacientes a las consultas de profesionales del neurodesarrollo en la sanidad pública que debería contar con protocolos de actuación, personal para supervisar los alumnos con TDAH y reconocer que necesitan adaptación para seguir el ritmo en clase, por lo que abogó por dividir las tareas en pasos más pequeños, ofrecer descansos frecuentes y actividades que combinen movimiento y concentración.
Infradiagnoticada
Algunos de los síntomas de esta patología, que según han dicho está “silenciada” e “infradiagnosticada” por la confusión de sus síntomas con otros rasgos de personalidad o trastornos, como “la impulsividad, la falta de atención…” y que quien la padece no puede permanecer en el mismo sitio y está constantemente moviéndose, resaltó.
Por su parte, el presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Santa Cruz de Tenerife, Manuel Ángel Galván, hizo hincapié en que las farmacias deriven a las personas con esta patología y a sus familiares a la asociación, que son quienes la conocen en primera persona. También recalcó la importancia de quitar miedo sobre la medicación que, si se toma de forma correcta, no genera problemas.
A nivel general, los estudios de prevalencia sitúan esta patología en un 5% de la población infantil y entre un 2 y 5% los adultos con una gran carga familiar, pues entre un 30% y un 40% de los niños diagnosticados tienen algún familiar con TDAH.