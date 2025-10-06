Buscan fotógrafos para que capten el mejor cielo de Canarias

El Ayuntamiento de La Frontera, a través de su Concejalía de Turismo, convoca el Concurso de Fotografía Nocturna “StarsTrek La Frontera 2025”, una iniciativa que busca poner en valor el cielo privilegiado del municipio —reconocido como Destino Turístico Starlight— y promover la observación astronómica como parte de su patrimonio natural, cultural y turístico.
El certamen contará con dos modalidades: una online, denominada “El cielo de La Frontera”, que se desarrollará del 1 al 30 de octubre, y una ruta fotográfica presencial, “StarsTrek”, que tendrá lugar los días 21 y 22 de noviembre en enclaves emblemáticos del municipio como Arenas Blancas, Arco de La Tosca, El Verodal o El Sabinar, en función de las condiciones meteorológicas.
Poner en valor nuestro cielo
El alcalde, Pablo Rodríguez Cejas, ha destacado la importancia de iniciativas como esta para consolidar la identidad del municipio como referente en astroturismo: “Nuestro cielo es uno de los mayores patrimonios que tenemos. Con este concurso queremos invitar a vecinos y visitantes a mirarlo con otros ojos, a descubrir su belleza y a ayudarnos a conservarlo. La Frontera ha apostado firmemente por la sostenibilidad y la protección de su cielo, y esta convocatoria es una forma de celebrarlo”.
Este lunes, 6 de octubre, se han abierto las inscripciones. Podrán participar fotógrafos profesionales y aficionados mayores de 16 años. Cada modalidad tiene una forma de participación diferenciada, el concurso online “El cielo de La Frontera”, tiene inscripción gratuita y recepción de fotografías hasta el 30 de octubre, pudiéndolo hacer además a través de la sede electrónica municipal; mientras que la inscripción para el concurso presencial finaliza el 27 de octubre y se formaliza por medio de la página de TrackingSport con un coste de 10 euros.
La concejala de Turismo, Adelaida González, ha subrayado el valor divulgativo y artístico del certamen: “A través de la fotografía nocturna fomentamos la creatividad y la sensibilización hacia un recurso tan singular como nuestro cielo estrellado.” Asimismo, la concejal ha querido hacer una invitación a los fotógrafos y fotógrafas a sumarse a esta iniciativa.
Las fotografías deberán centrarse en el cielo nocturno de La Frontera, incorporando elementos del entorno natural o patrimonial del municipio. Las imágenes presentadas deberán haber sido tomadas en el término municipal y cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en las bases, disponibles en la web del Ayuntamiento.
El concurso se enmarca dentro de las actividades de divulgación del municipio como Destino Sostenible y de Astroturismo, coincidiendo además con el segundo aniversario de la obtención del certificado Starlight.