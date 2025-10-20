La Guardia Civil incauta más de 370 dispositivos electrónicos en dos conocidas tiendas de Tenerife

Agentes de la Guardia Civil pertenecientes a la Patrulla Fiscal y Frontera de Santa Cruz de Tenerife (PAFIF), realizando cometidos propios de la especialidad, han llevado a cabo dos inspecciones en dos locales comerciales en Tenerife, para comprobar el marcado y etiquetado de los dispositivos electrónicos.
Durante la inspección, los agentes de la Guardia Civil procedieron a la intervención de diferentes productos electrónicos como linternas, frontales, termómetros digitales, gafas virtuales, etc., todo ello debido a que los mismos no cumplían con la normativa de etiquetado y marcado de C.E. obligatoria para su venta en la U.E. lo que puede suponer un riesgo para las personas en su utilización.
En uno de los locales se han intervenido 246 dispositivos electrónicos y 131 unidades en el otro, con un total de 377 en ambos locales, y con un valor de mercado de más de 3.600 euros.
Las sanciones por la venta de este tipo de dispositivo sin cumplir con la normativa, puede ascender hasta los 60.000 euros, según la Ley 21/92, de 16 de julio, de Industria.