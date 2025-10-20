Cae una banda que tenía en jaque a comercios y alojamientos de Tenerife Sur

Agentes de la Policía Nacional han detenido a los presuntos autores de múltiples robos con fuerza y hurtos en establecimientos comerciales y complejos turísticos ubicados en Costa Adeje y Los Cristianos, en Tenerife Sur.
En concreto, en los últimos tres meses han sido detenidos como presuntos responsables de diversos robos con fuerza y hurtos, decretando finalmente la autoridad judicial prisión para los tres detenidos.
Con la entrada en prisión provisional de estas tres personas se eleva a seis el número total de detenidos en distintas operaciones desarrolladas por la Policía Nacional durante el último mes, habiendo decretado la autoridad judicial prisión provisional para cinco de ellos.
Gracias a la labor y coordinación de los agentes, se ha logrado poner fin a esta actividad delictiva que venía causando un notable perjuicio en establecimientos comerciales y complejos turísticos de Costa Adeje y Los Cristianos, devolviendo así la tranquilidad a la zona.
Colaboración ciudadana
La Policía Nacional agradece y recuerda a los ciudadanos que pueden colaborar, de forma anónima si lo desean, si tienen conocimiento, indicios o sospechas de actividades delictivas, a través de la página web policía.es en el apartado Colabora, facilitando información que será tratada de forma confidencial por los especialistas de la Policía Nacional.