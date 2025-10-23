El popular helado que solo se elabora en Gran Canaria y que los tinerfeños quisieran probar

En cada fiesta de pueblo en Gran Canaria hay un protagonista que refresca los días más calurosos y acompaña los recuerdos de infancia: ‘helados de fiesta’. Este producto artesanal mezcla los sabores del mango, fresa y coco, para convertirse en un clásico imprescindible de las celebraciones populares de la Isla.
Su nombre no es casual. Estos helados servidos en vaso de plástico o cucurucho, deben su fama precisamente a su presencia en las fiestas patronales de numerosos municipios grancanarios. Se venden en puestos ambulantes, heladerías y zonas costeras, donde se han ganado un lugar en el corazón —y el paladar— de los residentes.
A diferencia de otras islas, como Tenerife, donde este tipo de helado es prácticamente desconocido, en Gran Canaria su popularidad se ha mantenido a lo largo de los años. Parte de ese éxito se debe al trabajo de heladerías artesanales como Ártico, en Playa de Arinaga, cuyo fundador, Antonio Goyes, ha convertido el ‘helado de fiesta’ en su producto más demandado.
Otra empresa emblemática que mantiene viva esta tradición es Helados El Canario, que distribuye su sabor por toda la Isla, conservando la esencia artesanal que caracteriza a este dulce “de toda la vida”.
El ‘helado de fiesta’ no solo representa un sabor, sino también una costumbre profundamente ligada a la identidad popular grancanaria. Ya sea duro y helado o medio derretido, sigue siendo uno de los placeres más auténticos y refrescantes que se pueden disfrutar en las calles y plazas de la Isla durante sus fiestas patronales.