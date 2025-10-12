Una influencer de 27 años muere tras seguir una dieta exclusivamente de frutas: pesaba 22 kilos

El mundo digital está de luto tras conocerse la muerte de la influencer polaca Karolina Krzyzak, de 27 años, hallada sin vida en el hotel donde se hospedaba en Bali, Indonesia.
Según medios locales y polacos, la joven seguía desde hace años una dieta frugívora, basada exclusivamente en el consumo de frutas, lo que podría haber derivado en un cuadro severo de desnutrición.
Una dieta extrema que podría estar detrás de su muerte
Karolina Krzyzak, conocida por promover hábitos de alimentación natural y un estilo de vida minimalista en redes sociales, pesaba apenas 22 kilos al momento de su fallecimiento, según recogen varios portales polacos.
Amigos cercanos alertaron de su desaparición tras varios días sin tener noticias suyas. El personal del hotel, tras recibir la denuncia, accedió a su habitación, donde encontró el cuerpo sin vida de la joven.
Los trabajadores del alojamiento habían manifestado su preocupación por su estado físico en días previos, describiéndola como una persona de apariencia muy delgada, pálida y con movilidad reducida. Según relataron, rechazó asistencia médica pese a las recomendaciones del personal.
Las autoridades locales de Bali han abierto una investigación oficial para determinar las causas exactas de la muerte. Se han ordenado exámenes forenses y se ha tomado declaración a amigos y conocidos que convivieron con la influencer en sus últimos días.
Reacciones y advertencias de expertos
La noticia ha causado gran impacto entre sus seguidores y la comunidad digital, generando un debate sobre los riesgos de las dietas extremas y la presión estética en redes sociales.
Organizaciones especializadas en trastornos de la conducta alimentaria han advertido de los peligros de seguir planes alimenticios radicales sin supervisión médica.
Los especialistas recuerdan que la desnutrición severa puede provocar fallos multiorgánicos, arritmias o colapsos metabólicos, y que los trastornos alimentarios como la anorexia o la restricción extrema son de los más letales entre las enfermedades mentales.
El caso de Karolina Krzyzak se ha convertido en un símbolo de alerta sobre los efectos del ideal de delgadez extrema promovido en determinados círculos digitales. Su fallecimiento, aún bajo investigación, pone de relieve la necesidad de un uso responsable de las redes sociales y de la supervisión médica en cualquier cambio radical de alimentación.