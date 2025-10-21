Tenerife, en alerta ante el control del agua por empresarios de Las Palmas

La relevante entrada de grandes empresas de Gran Canaria en el accionariado de Canaragua ha sorprendido y generado cierta preocupación en la provincia tinerfeña, cuyas islas son, precisamente, donde esta firma tiene mayor volumen de negocio por lo que respecta a este Archipiélago en un ámbito tan esencial como estratégico: el agua.
Pese a que la multinacional de origen francés Veolia mantiene la mayoría, las acciones adquiridas por las empresas grancanarias Domingo Alonso, Satocan y Martinón -tres de las más importantes de aquella provincia- suponen ahora el 45% del total y, sobre todo, algo más que la incoporación de socios minoritarios, como explica la propia Canaragua, al reconocer que “aportarán valor en tres ejes fundamentales: el desarrollo estratégico y el crecimiento sostenible; la apertura de nuevos mercados; y la creación de soluciones innovadoras adaptadas especialmente al turismo y la industria de las Islas”.
Por estos motivos, era necesario conocer la reacción de líderes referentes en Tenerife, como por ejemplo la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, y el alcalde de La Laguna (mayor municipio con presencia de Canaragua), Luis Yeray Gutiérrez, además de las de un representante empresarial con pleno conocimiento sobre el ciclo del agua: el secretario general de Asociación de Agricultores y Ganaderos de Canarias (Asaga), Theo Hernando.
Y entre los tres hay coincidencias: no se sabía nada de esta operación empresarial antes de anunciarse, celebran que se trate de capital canario pero entienden que lo “deseable” sería que también que se hubieran incorporado firmas de la provincia tinerfeña.
Dávila declaró ayer a Gente Radio que “la posición de partida [en Canaragua] era un capital que no estaba en Canarias, pero a mí me hubiera gustado que hubiera habido alguna empresa o algún empresario tinerfeño que hubiera podido participar. No obstante, Canaragua es una gran empresa que tiene, además, la explotación del ciclo integral del agua no solo en Tenerife sino en otras islas. Que se acerque el capital a las Islas en general puede ser importante y, quién sabe, a lo mejor por el camino alguien se puede animar. Entiendo que no es un proceso cerrado”.
Ya en declaraciones a este periódico, Luis Yeray Gutiérrez reconoció en primer lugar que no tuvo información previa sobre esta operación y, sobre la importancia de que las instituciones públicas velen por el correcto funcionamiento de una materia tan relevante, sostuvo que “el control público debe estar garantizado al tratarse de un bien de primera necesidad”. Además, añadió que, en el caso de La Laguna, “el ayuntamiento cuenta con mayoría en el consejo de administración de Teidagua, que es una empresa mixta, y reforzaremos las medidas para proteger la parte pública”.
Por su parte, Theo Hernando tampoco tuvo noticias anteriores. Al igual que Dávila, valoró la entrada de capital isleño en una empresa que hasta ahora era solo de la referida multinacional francesa. Sobre si echa de menos la participación de inversores tinerfeños en la operación, Hernando respondió que “claro; no sé si habrá sido por omisión o por desconocimiento, pero desde Asaga pensamos que sí, que deberían haber estado involucradas empresas tinerfeñas que se dedican a estos menesteres”, apostilló el representante empresarial.
Dueños del grifo: las grandes decisiones, entre París y Gran Canaria
El desembarco grancanario en el capital de Canaragua implica reconfigurar el mapa, porque un 45 % del control de dicha firma pasa a manos de empresarios de Las Palmas. La francesa Veolia conserva la mayoría, pero el peso del nuevo socio local no es menor. A partir de ahora, las grandes decisiones estratégicas -inversiones, tarifas, prioridades territoriales- se debatirán entre París y Las Palmas, con Tenerife mirando desde la otra orilla como convidado de piedra.
Perfiles
En cuanto al consorcio inversor, no son clásicos en este ámbito estratégico, dado que está integrado por tres colosos empresariales con perfiles diversos, pero complementarios: Domingo Alonso Group, potencia en el subsector de la automoción y la tecnología; Satocan, nacida en la construcción y hoy expandida hacia la energía, el turismo y los servicios urbanos, con casi mil empleados y operaciones en tres continentes, y Grupo Martinón, de raíz hotelera y patrimonial, con proyectos turísticos en España, México, República Dominicana y Aruba.