Javier Castillo y la importancia de una portada de Diario de Avisos en su último libro

Una portada de DIARIO DE AVISOS descubre una importante noticia que cambia, completamente, El susurro del fuego, la última novela del reconocido escritor Javier Castillo, uno de los autores del momento.
Por primera vez, Javier Castillo ambiente una de sus novelas en Tenerife y lo hace, además, localizando algunos de los parajes más importantes de la Isla, como el Puerto de la Cruz, La Orotava, Los Gigantes o el Parque Nacional del Teide.
El susurro del fuego se sitúa en Tenerife, en el año 2019. Mario y Laura Ardoz, mellizos, viajan al Archipiélago con la esperanza de comenzar una nueva etapa: él acaba de completar su última sesión de quimioterapia, y ella considera que ese viaje representa una oportunidad para renacer después del cáncer.
Sin embargo, la tranquilidad se rompe cuando Mario sufre una recaída que lo obliga a permanecer hospitalizado. Al recibir el alta, descubre que su hermana ha desaparecido y que la señal de su teléfono la sitúa en un paisaje devastado por la lava. A partir de ese momento, comienza una búsqueda contrarreloj marcada por el peligro y por un fuego que parece brotar desde las entrañas de la tierra.
Durante la acción, una portada de DIARIO DE AVISOS cobra relevancia para el desarrollo de la trama. Otro excepcional trabajo de Javier Castillo.
El último trabajo de Javier Castillo
‘El Susurro del Fuego’ es la octava novela del escritor malagueño Javier Castillo (Mijas, 1987), quien se ha posicionado como uno de los autores de thriller más populares y destacados de la literatura española actual. Desde su exitoso debut con El día que se perdió la cordura, obra que se convirtió en un auténtico fenómeno editorial, el autor ha lanzado varios títulos superventas, traducidos a más de 24 idiomas y disponibles en más de 90 países.
Entre sus obras más conocidas se encuentran Todo lo que sucedió con Miranda Huff y La chica de nieve, esta última adaptada como serie por Netflix. Con más de 2,5 millones de ejemplares vendidos, Castillo ha consolidado una voz narrativa inconfundible, caracterizada por el suspense constante, los giros argumentales inesperados y la profundidad psicológica de sus personajes.