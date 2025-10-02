John Travolta desata la locura en Canarias: así fue el encuentro con sus fans

John Travolta ha retomado el rodaje en Sardina del Norte, en Gáldar, después de haber filmado previamente algunas escenas de Mareas Negras (Black Tides) en el Muelle Deportivo de Las Palmas de Gran Canaria.
La producción mantiene un perfil bajo en su paso por la Isla, sin revelar en detalle las localizaciones. Por ahora, la única confirmada es la costa galdense, donde el equipo volvió a instalarse ayer miércoles para continuar con las grabaciones, según informa TVC.
El intérprete estadounidense llegó a Gran Canaria el 21 de septiembre y permanecerá en la Isla hasta finales de octubre para participar en el rodaje de la película mencionada.
La dirección corre a cargo de Renny Harlin, cineasta conocido por clásicos del cine de acción como La jungla de cristal 2, Máximo Riesgo, Alerta roja o Deep Blue Sea. La producción cuenta además con el grancanario Adrián Guerra como productor, a través de la compañía Nostromo Pictures.
En el vídeo que acompaña este artículo, compartido por el perfil alelm04, se puede ver al actor haciéndose fotografías amablemente con sus seguidores en la Isla.
