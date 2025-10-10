Keroxen 2025 echa a andar con una exposición de homenaje al antropólogo Fernando Estévez

El festival Keroxen 2025, que se desarrollará del 18 de octubre al 28 de noviembre, celebra este sábado una iniciativa en la plaza del Espacio Cultural El Tanque, en Santa Cruz de Tenerife, que servirá de antesala al comienzo oficial de su programación. A partir de las 20.00 horas está previsto que se inaugure Jauja, una exposición colectiva que rinde tributo al antropólogo canario Fernando Estévez (La Orotava, Tenerife, 1953-2016).
El proyecto expositivo reúne a las artistas Idaira del Castillo, Nayra González, Mayte Henríquez, Pura Márquez, Andrea Moreno y Eider Oliva, quienes han concebido la exposición como un proceso colectivo, entre el juego, la complicidad y la risa. Las piezas que se muestran dialogan con la gastronomía y el arte comestible, evocando el imaginario festivo y crítico del mito de Jauja.
El acto inaugural, que es de entrada gratuita, contará además con la participación del Ensemble Minimalista, perteneciente al Conservatorio Superior de Música de Canarias, cuyos jóvenes intérpretes explorarán repertorios que abarcan desde la música de Johann Sebastian Bach hasta la de Ryuichi Sakamoto, en un concierto de cámara que servirá de acompañamiento a la performance.
Estos y otros detalles fueron expuestos este viernes, en un acto informativo en el que participaron Cristóbal de la Rosa, director general de Innovación Cultural e Industrias Creativas del Gobierno de Canarias; José Manuel Bermúdez, alcalde de Santa Cruz de Tenerife; José Carlos Acha, consejero de Cultura del Cabildo de Tenerife; Javier Prieto, director de Relaciones Institucionales de Turismo de Islas Canarias; Mayte Henríquez Sánchez, antropóloga y exsubdirectora del Museo de Historia y Antropología de Tenerife, y Néstor Torrens, director del Keroxen.
Mayte Henríquez explicó el sentido de la muestra Jauja, describiéndola como una alusión a una tierra que es refugio para los seres humanos. A este respecto, la antropóloga manifestó que, frente a los tiempos convulsos que se viven en la actualidad, el ser humano tiene el derecho a aspirar a un lugar mejor.
DULCE XERACH
Fernando Estévez no fue la única personalidad recordada ayer, pues los asistentes también tuvieron palabras para Dulce Xerach Pérez, fallecida el pasado septiembre, quien fue una de las principales promotoras del Espacio Cultural El Tanque y del propio Keroxen. “Este año queremos rendir homenaje a Dulce Xerach Pérez, cuya labor fue clave para que el Espacio Cultural El Tanque existiera y se transformara en lo que es hoy: un símbolo de cómo la visión y la pasión pueden dar nueva vida al patrimonio industrial y convertirlo en cultura”, recalcó Néstor Torrens en su intervención.
Entre el próximo sábado y el 28 de octubre, en el Espacio Cultural El Tanque se desarrollarán siete jornadas de actividades que lo transformarán “en epicentro de músicas de vanguardia, artes escénicas y performances”, según resaltan los promotores del festival.
Más de 30 propuestas, de Europa, África, Asia y América, conforman una programación en la que figuran nombres como el colombiano Julián Mayorga, el estadounidense Otto Von Schirach, el colectivo italiano Spime.IM, la saxofonista grancanaria Alba Gil Aceytuno, los coreanos TUHO, el dúo palestino Maya Al Khaldi & Sarouna, la japonesa Meuko! Meuko!, el británico Container, el dúo experimental norteamericano Matmos y la banda canaria Miniatura, entre muchos otros. Asimismo, habrá iniciativas paralelas, como una jornada de reforestación en Bajamar y encuentros de pensamiento crítico.