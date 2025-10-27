La AESAN alerta de la presencia de sulfitos en un endulzante de origen natural 

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición ha tenido conocimiento a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), de una notificación de alerta trasladada por las autoridades sanitarias de la Comunidad de Madrid, relativa a la presencia de sulfitos no incluidos en el etiquetado en endulzante de origen natural.
La información que aquí se incluye es resultante del autocontrol de la propia empresa, que ha comunicado la incidencia a las autoridades competentes, en cumplimiento de la legislación y a fin de no poner a disposición de la población alimentos no seguros.
La empresa ha publicado información sobre este incidente que puede consultarse en el siguiente enlace:
Advertencia para personas con intolerancia a los sulfitos: presencia de sulfitos no declarados en el etiquetado del endulzante de origen natural, Flor de Coco, procedente de Indonesia – Azucarera
Los datos del producto implicado son:
- Nombre del producto: Flor de Coco, endulzante de origen natural
- Marca: Azucarera
- Aspecto del producto: Bolsa de plástico
- Número de lote: L9311911453, L9312605553, L9313006553
- Fecha de caducidad: sin fecha de caducidad
- Peso de unidad: 300 g
- Temperatura: Ambiente
Se adjuntan imágenes disponibles.
Según la información disponible, la distribución inicial ha sido a las comunidades autónomas de Andalucía, Asturias, Islas Baleares, Cataluña, Cantabria, Castilla – La Mancha, Comunidad Valenciana y Comunidad de Madrid, si bien no es descartable que puedan existir redistribuciones a otras comunidades autónomas.
Esta información ha sido trasladada a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.
Como medida de precaución, se recomienda a las personas con intolerancia a los sulfitos, que pudieran tener el producto anteriormente mencionado en sus hogares que se abstengan de consumirlo.
EL CONSUMO DE ESTE PRODUCTO NO COMPORTA NINGÚN RIESGO PARA EL RESTO DE LA POBLACIÓN.