La Universidad de La Laguna no autoriza el acto de Vito Quiles

La Universidad de La Laguna se ha pronunciado respecto a la posible visita de Vito Quiles el próximo 4 de noviembre en su campus, dentro de su gira denominada La España combativa que lleva a cabo el agitador ultraderechista por diferentes puntos del Estado.
En un comunicado colgado en redes sociales, la ULL es clara: “La Universidad de La Laguna tiene el deber de proteger la seguridad, la convivencia y el normal desarrollo de la actividad académica e investigadora, por lo que no autoriza actos que puedan ponerlos en riesgo”.
Además, señala, “la institución reafirma su compromiso con la libertad de expresión y con el debate plural y respetuoso, atendiendo a los valores estatutarios y dentro del contexto académico y legal de las universidades públicas”. “Así, este marco no puede amparar la difusión de desinformación ni de mensajes contrarios a los derechos humanos, la libertad, la igualdad o la dignidad de las personas.”, destaca.
Ante la prosible presencia de Vito Quiles, desde la institución afirman que “las universidades son espacios de conocimiento y convivencia, y no deben ser instrumentalizadas como escenarios de confrontación o propaganda ajenos a su misión educativa y científica”.