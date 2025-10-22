Convocan protestas ante la posible visita de Vito Quiles a las universidades canarias: “No podemos dar espacio a ese tipo de discursos”

Ante la posible visita de Vito Quiles a las universidades de La Laguna y Las Palmas de Gran Canaria -algo no anunciado por ninguna de las dos instituciones-, grupos de estudiantes canarios han comenzado a movilizarse para mostrar su repulsa por ello.
Ninguna de las dos instituciones tiene constancia de este acto, encuadrado en una presunta gira denominada La España combativa que lleva a cabo el agitador ultraderechista por diferentes puntos del Estado.
Andrez Paz, portavoz de la Asociación Canaria de Estudiantes (ACE) recalca que se trata de una cuestión que tiene que ver con la “libertad de expresión” algo que respetan de manera escrupulosa: “Nosotros defendemos en todo momento la libertad de expresión. Todo el mundo tiene derecho a participar en la universidad democraticamente. Que quede claro que lo defendemos por encima de todo, pero la libertad de expresión tiene restricciones, como son el respeto a los derechos humanos y debemos tener claro que se trata de una institución científica que se respalda en la veracidad del discurso que se pronuncia”.
A este respecto, los estudiantes señalan que “Vito Quiles representa a un medio de comunicación que, en absoluto, representa la veracidad, ya que se mantiene a base de difundir bulos. No podemos dar espacio a una universidad, en la que se defienden las libertades, como la libertad sexual, la igualdad o la libertad en lo que respecta a la identidad de género a este tipo de personas. Van en contra del conocimiento”.
Todo esto ocurre sin que, hasta el momento, ambas universidades hayan recibido ningún tipo de comunicación o petición oficial por parte de Vito Quiles o de La España combativa, que solo lo ha anunciado en redes sociales junto a otros lugares del Estado.
“En la ULL no hay solicitud de ningún tipo. Para hacer un acto en la universidad es necesario comunicarlo, así como reservar el espacio y abonar las tasas necesarias. No es tan fácil como llegar y que te lo den”, señala Paz.
Vito Quiles, sin autorización
No sería la primera vez que Vito Quiles anuncia una autorización en sus redes en una universidad sin que la misma haya sido autorizada, cumpliendo con los requisitos necesarios, con anterioridad.
La Universidad de Granada (UGR) ha negado que tenga constancia o autorización para el acto de la gira ‘España combativa’ en su campus en el día de hoy.
Además, la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) riticaba el pasado jueves la “instrumentalización” de su campus por parte de Vito Quiles al considerar que había impedido la normal realización de las actividades que estaban previstas y autorizadas.