La Virgen de Candelaria visita a los reclusos de la prisión Tenerife II

La Virgen de Candelaria vive este martes una de las jornadas más emotivas de su peregrinación por la Isla. En la madrugada, la imagen salió desde la Iglesia de la Concepción, en Santa Cruz de Tenerife, para dirigirse hasta el centro penitenciario Tenerife II, donde llegó a primera hora de la mañana.
El obispo de la Diócesis Nivariense, Eloy Santiago, ofició una misa especial ante más de un millar de reclusos, funcionarios y representantes de la institución penitenciaria. Antes de la eucaristía, la Morenita recorrió el interior del centro en una breve procesión, acompañada por reclusos y personal del penal, en un ambiente de recogimiento y emoción.
Para esta visita, que llevaba meses de preparación, el personal de la prisión decoró la entrada con un cartel de bienvenida: «¡Gracias por tu visita!». La imagen, que permaneció en el interior de una urna y fue trasladada en grúa hasta el recinto, fue recibida con aplausos y muestras de devoción. Por primera vez, un grupo de presos tuvo el honor de portar el baldaquino que acompaña a la Virgen durante sus celebraciones.
La Virgen de Candelaria, que en esta ocasión no llevó los adornos de su trono habitual, regresará a la Iglesia de la Concepción sobre las 13:30 horas, donde continuará con su intensa agenda en la última semana de estancia en la capital tinerfeña, antes de proseguir su recorrido por otros municipios.