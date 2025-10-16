Los grupos del gobierno rechazan publicar las listas de espera de intervenciones en Canarias cada seis meses

El Pleno del Parlamento de Canarias rechazó ayer, con los votos de los grupos del cuatripartito que apoyan al Gobierno regional (CC, PP, ASG y Mixto) y Vox, una Proposición No de Ley del PSOE que pedía publicar las listas de espera sanitarias completas a los seis meses –estructural y no estructural– y fijar nuevos criterios para priorizar la asistencia sanitaria.
El diputado del Grupo Socialista, Miguel Ángel Pérez del Pino, afirmó que un sistema sanitario que no garantice un “acceso transparente” se enfrenta a una “crisis de confianza y de legitimidad”, y la correcta aplicación de las listas de espera es una prueba “irrefutable de calidad y transparencia”.
Destacó que el panorama de la lista de espera no estructural es “preocupante y alarmante”. No es ilegal, pero a su juicio los “datos se han retorcido” y se “usa de forma abusiva”. “La opacidad de los datos” no es presentable y reclamó la publicación de la lista de espera completa cada seis meses para que se conozca la “verdadera realidad”. Además, solicitó un “cambio de rumbo” para que haya más equidad y garantizar la atención sanitaria.
La lista de espera no estructural, en la que hay unos 8.776 canarios, es para quienes por circunstancias personales, profesionales, etc., no pueden o no desean ser programados temporalmente para una intervención.
El diputado del grupo Mixto Raúl Acosta (AHI) negó que Sanidad esconda pacientes con la lista de espera no estructural pues es un modelo que utilizan todas las comunidades y acusó a los socialistas de “debilitar la confianza” de los ciudadanos. Indicó que es un “grave error introducir criterios de priorización”, pues supondría que un paciente se cuele “por la puerta de atrás” para ser atendido.
Mientras, Jesús Ramos (ASG) dió por cierto las cifras que aporta el SCS y no entiende que se quieran fijar nuevos criterios para el acceso al sistema pues se puede poner en riesgo la equidad y “quizás podamos provocar el efecto contrario”.
El portavoz de Vox, Nicasio Galván, admitió que el posible “uso torticero” de la lista de espera no estructural daña la imagen de la Consejería, por lo que solicitó una auditoría externa. Además pidió reforzar la hospitalización a domicilio y más plazas sociosanitarias para liberar camas en los hospitales.
El diputado de Nueva Canarias, Yone Caraballo, comentó que el Gobierno “tiene truquitos” para presentar que los datos han mejorado, recordó que los partidos políticos eligen a los gerentes, de quienes “desconfía un montón” porque son quienes marcan la “orientación” a la hora de trabajar, y reclamó transparencia en las listas de espera. Mostro su preocupación porque los seguros privados han aumentado un 21% en Canarias y también ha subido la lista de espera.
Raquel Díaz (PP) lamentó que los socialistas critiquen “sin pudor” un sistema de gestión que usaba en la pasada legislatura y se preguntó si “están acusando de manipulación al Ministerio por aplicar su propio decreto”. Por último, Vidina Espino (CC) apuntó que les “duele” que la lista de espera para operación haya bajado en mes y medio y les pidió que “no inventen” dado que son fijados por el Ministerio. Ve difícil encaje priorizar la atención por renta, género o lugar de nacimiento.