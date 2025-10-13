Lluvias en Canarias: esta es la previsión de la Aemet para hoy

La previsión del tiempo en Canarias para este lunes indica que habrá un predominio de los intervalos nubosos, con altas cumbres despejadas y con formación de nubosidad de evolución diurna, cuando no se descarta la compañía de precipitaciones débiles, aisladas y ocasionales, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Las temperaturas sufrirán pocos cambios y los termómetros oscilarán entre los 26 grados de máxima en Tenerife y los 16 grados de mínima en la isla de El Hierro.
El viento soplará de flojo a moderado del nordeste, acoplado con el régimen de brisas. En cumbres, el viento será flojo, predominando la componente sur.
En el norte de Gran Canaria habrá predominio de intervalos nubosos; mientras que en el sur habrá cielos poco nubosos, con nubosidad de evolución diurna, y sin descartar precipitaciones débiles y ocasionales.
En cuanto a Lanzarote y Fuerteventura, habrá intervalos nubosos, siendo más compactos en horas nocturnas en el norte, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Las temperaturas experimentarán pocos cambios. En Las Palmas de Gran Canaria los termómetros oscilarán entre los 22ºC de mínima y los 25ºC de máxima.
Respecto al viento, soplará de flojo a moderado del nordeste, acoplado con el régimen de brisas; y en cumbres el viento será flojo con dirección variable.