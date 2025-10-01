el tiempo

Lluvias en Canarias: la previsión actualizada de la Aemet

Las temperaturas sufrirán pocos cambios
La previsión meteorológica para hoy en Canarias indica que habrá intervalos nubosos, con predominio de cielos nubosos en el norte a primeras y últimas horas y con formación de nubosidad de evolución en zonas de interior durante la tarde.

Además habrá probables lluvias débiles y ocasionales en medianías del norte a primeras y últimas horas y en medianías del interior por la tarde, en especial del este, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Las temperaturas sufrirán pocos cambios y los termómetros oscilarán entre los 27 grados de máxima en Tenerife y los 16 grados de mínima en la isla de El Hierro.

El viento soplará moderado del nordeste, más intenso en vertiente sureste y extremo noroeste, predominando las brisas en el suroeste y en cumbres, viento flojo de dirección variable.

En el norte de Gran Canaria habrá predominio de cielos nubosos a primeras y últimas horas, cuando no se descartan lluvias débiles y ocasionales en medianías, que tenderá a poco nuboso durante la tarde. Mientras, en el resto de zonas estará poco nuboso o despejado con algo de nubosidad de evolución en el interior durante la tarde.

En cuanto a Lanzarote y Fuerteventura, también habrá intervalos nubosos con predominio de cielos nubosos durante la tarde y baja probabilidad de alguna lluvia débil y dispersa, en especial en el norte.

Las temperaturas estarán con pocos cambios en general. En Las Palmas de Gran Canaria los termómetros oscilarán entre los 21ºC de mínima y los 26ºC de máxima.

Respecto al viento, soplará moderado del nordeste, más intenso en vertientes sureste y noroeste, predominando las brisas en el suroeste. En cumbres, viento flojo de dirección variable.

