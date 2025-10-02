Lluvias en Canarias: la previsión de la Aemet para hoy

La previsión meteorológica en Canarias para este jueves indica que habrá intervalos nubosos, con cielos nubosos en el norte a primeras y últimas horas y formación de nubosidad de evolución en zonas del interior por la tarde, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Además, tampoco se descartan lluvias débiles y ocasionales en medianías del norte, a primeras y últimas horas, y en medianías del interior por la tarde, en especial del este.
Las temperaturas sufrirán pocos cambios, y los termómetros oscilarán entre los 26 grados de máxima en la isla de Tenerife y los 16 grados de mínima en la isla de El Hierro.
El viento soplará moderado del nordeste, más intenso en vertiente sureste y extremo noroeste, predominando las brisas en el suroeste. En cumbres centrales, viento flojo del suroeste.
En Gran Canaria habrá predominio de intervalos nubosos que tiende a poco nuboso a últimas horas del día salvo en el norte.
Además, existirá baja probabilidad de precipitaciones débiles aisladas y ocasionales durante la primera mitad del día, que podrían ser localmente moderadas o acompañadas de algún chubasco. Tampoco se descarta tormentas en el entorno de la isla.
En cuanto a Lanzarote y Fuerteventura, también habrá intervalos nubosos con predominio de cielos nubosos durante la Predominio de cielos nubosos que tiende a poco nuboso al final del día y probables precipitaciones moderadas que no se descarta que vengan acompañadas de chubascos ocasionales y tormentas en el entorno de la isla durante la primera mitad del día y horas centrales.
Las temperaturas estarán con pocos cambios o en ligero ascenso en zonas de interior. En Las Palmas de Gran Canaria los termómetros oscilarán entre los 21ºC de mínima y los 26ºC de máxima.
Respecto al viento, soplará entre flojo y moderado del nordeste, girando a componente este durante las horas centrales y más intenso en vertientes sureste y noroeste. Brisas en el suroeste. En cumbres, viento flojo de dirección variable.