Los cortometrajes de los premios Bafta 2025 vienen a España con Insularia

El Hierro se convierte este domingo en la puerta de entrada a España del programa Bafta Shorts 2025, una cuidada selección de los cortometrajes británicos nominados y premiados por la British Academy of Film and Television Arts (Bafta). La proyección, organizada junto al British Council España, pondrá el broche de oro al IX Festival Insularia-Islas del Mundo en Red, que celebra su clausura en el Centro Cultural Asabanos de Valverde.
Bafta Shorts 2025 incluye una selección de cortos de acción real y animación nominados, además de los ganadores en cada categoría, de los premios Bafta 2025. Las obras, que representan historias que revelan la diversidad de la sociedad británica, se caracterizan por su habilidad artística y técnica, de algunos de los mayores talentos del cine británico actual.
LAS CINTAS
Entre los títulos que integran la selección destacan Mog’s Christmas; Rock, paper, scissors; The flowers stand silently, witnessing; Stomach bug, Milk y Wander to wonder. Siete obras que, desde la comedia y la emoción hasta el drama y la animación poética, ofrecen un retrato diverso y vibrante de la creatividad británica contemporánea.
“Esta colaboración es un paso natural en el crecimiento internacional de Insularia -expone Juanma Villar, director del festival- y una oportunidad para seguir tendiendo puentes entre islas y culturas”. Villar destaca el valor simbólico de esta cita: “Es muy significativo que sea una isla pequeña como El Hierro la que acoja por primera vez en España una muestra tan reconocida por su calidad artística y su mirada social”.
DIVERSIDAD Y COMPLEJIDAD
“El programa reúne cortometrajes que reflejan la amplitud, la sensibilidad y la excelencia técnica del cine británico contemporáneo. Historias que hablan de la diversidad y la complejidad de su sociedad, pero también de la capacidad del cine para emocionar y conectar desde cualquier rincón del mundo”, destaca.
La sesión contará con la presencia de Cristina Ward (del Arts de British Council España), quien presentará el programa y participará en la clausura.
Insularia-Islas del Mundo en Red ha consolidado su apuesta por el cine como herramienta de conexión entre territorios insulares de todo el mundo. Cada edición reúne películas que, más allá de su origen, comparten una mirada común hacia la identidad, la memoria y el paisaje.
EL JURADO
El festival contará también con una invitada muy especial: la actriz española Candela Peña, que regresa a El Hierro como miembro del jurado del certamen. Ganadora de tres premios Goya y reconocida por su trayectoria en el cine español, Candela Peña mantiene un fuerte vínculo con la isla, donde rodó la exitosa serie Hierro. Su regreso “simboliza ese lazo afectivo y cultural con la isla que se convirtió en escenario de una de las producciones televisivas más aclamadas de los últimos años”, resaltan desde Insularia.
Durante la gala de clausura, el jurado será el encargado de realizar la entrega de premios en una ceremonia que servirá de punto final a las actividades de Insularia en la isla de El Hierro.
El festival cuenta con el patrocinio de Promotur-Turismo de Islas Canarias, dependiente del Gobierno autonómico, el apoyo del Cabildo de El Hierro y la colaboración de los ayuntamientos de los municipios que son sede del festival.