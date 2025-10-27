Esta noche, a las 23.15 horas, el secretario general de Nueva Canarias, Luis Campos, se sienta en el plató de Políticamente Incorrecto, espacio de Atlántico Televisión dirigido y presentado por el periodista Pepe Moreno, para explicar en qué punto se encuentra su formación respecto a Primero Canarias tras la ruptura, su papel como presidente ejecutivo, así como la falta de representación de NC en la mayoría de las Islas. Una charla con preguntas incómodas que dará de qué hablar…
Luis Campos, secretario general de NC, esta noche en ‘Políticamente Incorrecto’
