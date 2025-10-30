Mario Picazo explica cómo afectará un nuevo frente atlántico a Canarias durante el fin de semana

El primer fin de semana de noviembre se presenta con tiempo típicamente otoñal en buena parte de España. Según el meteorólogo Mario Picazo, un nuevo frente atlántico asociado a una profunda borrasca que se mueve por las islas Británicas barrerá el país de oeste a este, dejando lluvias, descenso térmico y ratos de sol conforme avance el fin de semana.
Picazo, a través de ElTiempo.es, explica que se trata del último frente de una serie de sistemas que han afectado al país durante los últimos días. Entrará por Galicia el viernes, extendiendo las precipitaciones al oeste de Asturias y a la mitad occidental de Castilla y León. A lo largo de la tarde y la noche, las lluvias alcanzarán el norte de Extremadura y, de manera más débil, el resto del Cantábrico. En las zonas costeras, la probabilidad será menor debido al viento del sur.
El sábado se mantendrá el ambiente inestable en el norte y oeste peninsular, aunque las lluvias tenderán a remitir. Las temperaturas bajarán con más claridad en el noroeste, donde las máximas apenas alcanzarán los 15 grados, mientras que en el Mediterráneo y en Canarias se mantendrán cerca de los 25 grados.
Ya el domingo, el frente llegará debilitado al Mediterráneo, dejando lluvias dispersas entre el Cantábrico y el Estrecho, más probables en zonas de montaña. En Cataluña podrían producirse algunos chubascos durante la tarde. En el Archipiélago canario, el meteorólogo prevé solo alguna lluvia aislada en La Palma o Tenerife, mientras el resto del territorio disfrutará de estabilidad.
Con la llegada de las altas presiones al suroeste de Europa, el domingo se espera más sol y una ligera recuperación de las temperaturas, que volverán a rondar los 25 grados en el sur y el este peninsular.
El experto concluye que este inicio de noviembre consolidará el ambiente otoñal en casi todo el país, con temperaturas propias de la época y una progresiva mejora del tiempo conforme avance el fin de semana.