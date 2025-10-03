Buscan a Susana, una menor desaparecida en Canarias

La asociación SOS Desaparecidos ha activado una alerta para localizar a Susana F. V., de 17 años, quien ha sido vista por última vez este jueves 2 de octubre en Villa de Mazo, en La Palma.
La menor desaparecida, a quien se describe con una estatura de 1,65 metros y complexión delgada, vestía pantalón vaquero azul, chaqueta lila, top con rayas blancas y negras y tenis nike blancos en el momento de la desaparición.
Desde la asociación instan a las personas que dispongan de algún dato que facilite la localización de Susana a que contacten con el teléfono 868 286 726.
🆘 DESAPARECIDA #sosdesaparecidos #Desaparecido #Missing #España #SantaCruzdeTenerife— ALERTA DESAPARECIDOS (@sosdesaparecido) October 3, 2025
Fuente: sosdesaparecidos
Síguenos @sosdesaparecido pic.twitter.com/xw1Z8SmdKe
Continúa la búsqueda de otros dos desaparecidos
Continúan activas otras dos alertas en Canarias para localizar a dos hombres cuya desaparición ha sido denunciada en los últimos días.
Por un lado, se busca a Francisco D. Borja M., desaparecido desde el pasado domingo 28 de septiembre en Las Palmas de Gran Canaria.
El hombre, de 52 años y en situación de “alta vulnerabilidad”, mide entre 1,70 y 1,72 metros de estatura, es de complexión normal, tiene el pelo canoso y los ojos castaños, según se detalla en el cartel de búsqueda difundido por la asociación.
Asimismo, se mantiene activa la alerta por la desaparición de Jorge E. P., de 46 años, visto por última vez el pasado 20 de septiembre en Santa Cruz de Tenerife. Se le describe con una estatura de 1,70/1,80 metros, de complexión normal, con el pelo rapado y canoso y los ojos castaños.
Las fichas con sus datos físicos y fotografías han sido publicadas por SOS Desaparecidos, que solicita la colaboración ciudadana para obtener cualquier información que ayude a dar con su paradero.
Qué hacer ante la desaparición de una persona en Canarias
Cuando se produce la desaparición de una persona en Canarias, el tiempo de reacción es clave. Las autoridades insisten en que no es necesario esperar 24 horas para denunciar: la denuncia debe interponerse de inmediato en la Policía Nacional, Guardia Civil o Policía Local, según corresponda al municipio.
Una vez presentada la denuncia, se activa un protocolo de búsqueda coordinado por los cuerpos de seguridad y el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2, que moviliza a los recursos necesarios: desde efectivos policiales y bomberos hasta voluntarios de Protección Civil y agrupaciones de emergencias.
Las recomendaciones básicas para familiares y allegados son:
- Denunciar de inmediato en la comisaría o cuartel más cercano, aportando toda la información posible: ropa que llevaba, lugar y hora donde fue visto por última vez, estado de salud y posibles rutinas.
- Contactar con el 112 para notificar cualquier dato relevante y seguir las instrucciones de los equipos de emergencia.
- Difundir el caso con prudencia, preferiblemente a través de canales oficiales como SOS Desaparecidos o mediante las notas facilitadas por las fuerzas de seguridad, evitando difundir rumores o información sin confirmar.
- Mantener la calma y la coordinación con los equipos de búsqueda, evitando interferir en los operativos en curso.
En Canarias, las desapariciones se investigan siguiendo el Protocolo de Personas Desaparecidas del Ministerio del Interior, que establece mecanismos de actuación rápida y la colaboración con organizaciones como la Fundación Europea por las Personas Desaparecidas (QSD Global) o SOS Desaparecidos.
La colaboración ciudadana resulta fundamental. Ante cualquier pista, por mínima que parezca, se debe comunicar de inmediato a las autoridades.