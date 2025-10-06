Mercadona busca personal para sus oficinas con sueldos de hasta 4.900 euros

Mercadona sigue reforzando su plantilla de oficinas y ha incorporado a su portal laboral una veintena de vacantes para distintos departamentos. Los puestos están dirigidos a perfiles del ámbito sanitario, de recursos humanos, compras o diseño gráfico, entre otros. Todas las ofertas incluyen contrato indefinido desde el inicio y, en el caso del personal médico, retribuciones que pueden llegar a 4.900 euros netos al mes. Estas nuevas plazas se suman a las anunciadas recientemente por la compañía con plus de nocturnidad.
Las posiciones se distribuyen por varias provincias —Madrid, Valencia, Córdoba, Lugo, Zaragoza, Málaga, A Coruña, Huelva o Bizkaia— y contemplan tanto perfiles técnicos como titulados/as con experiencia. Algunas categorías, como la de médico/a de empresa, se ofertan en múltiples ubicaciones, lo que amplía las opciones para quienes contemplen la movilidad geográfica.
En cuanto a las condiciones económicas, el portal de empleo de Mercadona —en línea con su convenio colectivo— señala que la posición de médico/a en oficinas puede alcanzar los 87.576 euros brutos anuales, con un mínimo de 57.689 euros. Tras las retenciones habituales de IRPF y Seguridad Social, esto se traduce en un salario aproximado de entre 3.100 y 4.900 euros netos mensuales, según la experiencia, la antigüedad y la situación personal. La jornada es completa, de lunes a viernes en horario partido, con posibilidad de trabajar en sábado en función de las necesidades del servicio.