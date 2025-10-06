economía

Mercadona busca personal para sus oficinas con sueldos de hasta 4.900 euros

Las ofertas son para siete ciudades de toda España
Importantes novedades en uno de los supermercados de Mercadona más populares de Canarias
Mercadona sigue reforzando su plantilla de oficinas y ha incorporado a su portal laboral una veintena de vacantes para distintos departamentos. Los puestos están dirigidos a perfiles del ámbito sanitario, de recursos humanos, compras o diseño gráfico, entre otros. Todas las ofertas incluyen contrato indefinido desde el inicio y, en el caso del personal médico, retribuciones que pueden llegar a 4.900 euros netos al mes. Estas nuevas plazas se suman a las anunciadas recientemente por la compañía con plus de nocturnidad.

Las posiciones se distribuyen por varias provincias —Madrid, Valencia, Córdoba, Lugo, Zaragoza, Málaga, A Coruña, Huelva o Bizkaia— y contemplan tanto perfiles técnicos como titulados/as con experiencia. Algunas categorías, como la de médico/a de empresa, se ofertan en múltiples ubicaciones, lo que amplía las opciones para quienes contemplen la movilidad geográfica.

En cuanto a las condiciones económicas, el portal de empleo de Mercadona —en línea con su convenio colectivo— señala que la posición de médico/a en oficinas puede alcanzar los 87.576 euros brutos anuales, con un mínimo de 57.689 euros. Tras las retenciones habituales de IRPF y Seguridad Social, esto se traduce en un salario aproximado de entre 3.100 y 4.900 euros netos mensuales, según la experiencia, la antigüedad y la situación personal. La jornada es completa, de lunes a viernes en horario partido, con posibilidad de trabajar en sábado en función de las necesidades del servicio.

