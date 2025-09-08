Mercadona reabre uno de sus supermercados en Santa Cruz de Tenerife

Inmerso en su plan de modernización, Mercadona comenzó hace algunos meses una importante reforma de uno de sus supermercados en Santa Cruz de Tenerife, concretamente el de la calle Ramón y Cajal, un espacio que hoy ha sido reabierto al público.
La cuenta de Instagram Paseando por Santa Cruz referencia en todo lo relacionado con la capital insular, especialmente en lo relativo a comercios y actos públicos, ha posteado varias fotografías con esta reapertura.
La principal novedad de este Mercadona, además de estar completamente modernizado, es la puesta en marcha de su sección de comida preparada, algo de lo que no disponía este local.