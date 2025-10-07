Un nuevo libro, ‘El viaje de las momias canarias’, localiza en un museo de Austria un ejemplar desconocido

La editorial Herques, al frente de la cual figura Juan Francisco Delgado, acaba de publicar El viaje de las momias canarias, una novedosa obra que da cuenta de cerca de medio centenar de momias que han salido del Archipiélago en los últimos siglos. El volumen está coordinado por Antonio Tejera Gaspar, Premio Canarias de Patrimonio Histórico en 2011. Además del catedrático de Arqueología, han participado los investigadores Ángel Ignacio Eff-Darwich Peña, Dolores Delgado Miranda, Nathalie Le Brun, Pedro Luis Pérez de Paz, Manuel Fariña González, Daniel García Pulido, Daniel Méndez Rodríguez y Pedro Fernández Goicochea.
El Cabildo de Tenerife servirá este jueves, a partir de las 19.00 horas, de escenario para la primera presentación oficial de esta nueva publicación, que posteriormente se dará a conocer en diversas instituciones de las Islas, al igual que en centros educativos de Secundaria y Bachillerato.
WELTMUSEUM
Una de las principales aportaciones de El viaje de las momias canarias se halla en la confirmación de la existencia de una momia guanche en el Weltmuseum (Museo Etnográfico) de Viena, en Austria.
Se trata de una momia masculina procedente de una cueva situada en la costa del municipio de Guía de Isora, que el investigador austriaco Oscar Simony compró en su segundo viaje a Canarias, en 1889, al médico de San Sebastián de La Gomera Manuel Macías Fuertes.
El Cabildo de Tenerife acoge el jueves la primera presentación del estudio, a la que seguirán otras por las Islas
Merced a las investigaciones realizadas por uno de los autores del libro, Ángel Ignacio Eff-Darwich Peña, se ha podido ratificar dicha existencia, tras la consulta de diversos documentos de finales del siglo XIX y datos actualmente contrastados con el personal del museo vienés. La momia se conserva en sus depósitos en dos cajas catalogadas con el número de registro 32227. Esta importante información, así como la comunicación mantenida con el museo, ha sido remitida a la Dirección General de Cultura y Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias.
Otro de los artículos destacados por sus aportaciones es el trabajo de investigación de Dolores Delgado Miranda sobre una momia guanche vendida en Tenerife en 1877, que fue enviada a Cuba por el grancanario Miguel Gordillo Almeida. Hoy se halla en el Museo Antropológico Montané de la Universidad de La Habana. Durante años, la momia se confundió con una de origen peruano.
SABINO BERTHELOT
Un tercer trabajo de investigación que aporta importantes novedades es el de los investigadores Nathalie Le Brun y Pedro Fernández Goicochea, sobre la momia que Sabino Berthelot encontró en el barranco de Valleseco (Tenerife) y fue llevada a la ciudad suiza de Ginebra.
Por último, también se encuentra un interesante artículo de Manuel A. Fariña sobre la momia procedente de La Isleta (Gran Canaria), que se halla en el Museo de La Plata (Argentina), a lo que se suman las curiosas aportaciones en los anexos del libro (Daniel Méndez Rodríguez) y los interesantes capítulos de Antonio Tejera Gaspar sobre las momias de Gran Canaria, Tenerife y La Palma, al igual que su análisis y síntesis sobre el expolio sufrido a lo largo de la historia.
Fruto del trabajo de tres años desarrollado por sus autores, en la obra colaboran más de 30 universidades y museos del mundo
La publicación consta de dos partes. La primera contiene seis capítulos dedicados a analizar cuestiones sobre las técnicas de embalsamar en las momias de Tenerife y Gran Canaria, así como los restos momificados de La Palma. También se trata el expolio producido a lo largo de la historia, auspiciado, especialmente, por el interés de los coleccionistas y los gabinetes científicos europeos, sobre todo de los siglos XVIII y XIX.
LOS DESTINOS
La segunda parte se centra en la relación de momias que salieron de Tenerife y Gran Canaria, con destino a ciudades como Madrid y Guipúzcoa, y a países como Alemania, Argentina, Austria, Canadá, Cuba, Dinamarca, Francia, Holanda, Reino Unido, Rusia y Suiza, de las que sobre algunas se desconocía su verdadera ubicación.
El libro cuenta con la colaboración del Gobierno de Canarias (Dirección General de Cultura y Patrimonio Cultural), los cabildos de Tenerife, Gran Canaria, La Palma, La Gomera y El Hierro, más de 30 ayuntamientos del Archipiélago y la Fundación Canaria Cajasiete-Pedro Modesto Campos.
El viaje de las momias canarias es el fruto de una labor desarrollada durante tres años. En sus 328 páginas, con numerosas fotografías y anexos, resulta de especial utilidad su índice, que permite al lector comenzar por cualquiera de los más de 20 capítulos y 50 epígrafes que posee este volumen colectivo. Para su plasmación se han consultado miles de documentos históricos, más de 400 libros y las principales bibliotecas digitales del mundo. Una documentación que era, en su mayor parte, desconocida hasta la fecha. Un trabajo que se refleja en las más de 530 citas bibliográficas.
Asimismo, este proyecto editorial ha contado con la desinteresada colaboración del personal científico de más de 30 universidades y museos del mundo.