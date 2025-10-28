Muere una actriz de ‘Cuéntame cómo pasó’ y ‘Hospital Central’

La escena cultural vasca llora la pérdida de Esther Uria, actriz donostiarra que ha muerto a los 55 años en el Hospital Donostia tras sufrir una enfermedad de rápida evolución. Su nombre quedó ligado durante décadas al teatro en Euskadi, donde participó en montajes tan celebrados como La cacatúa verde o La importancia de llamarse Ernesto. También llevó su talento a la televisión nacional con intervenciones en ficciones como Hospital Central o Cuéntame cómo pasó. La noticia de su fallecimiento fue adelantada por El Diario Vasco.
Aunque su carrera interpretativa avanzaba con paso firme, en 2008 decidió realizar un alto para apostar por otro de sus grandes intereses: la educación. Licenciada en Arte Dramático por Antzerti, orientó su camino hacia la pedagogía y destacó en el ámbito académico. Obtuvo el Premio Extraordinario en Educación Especial y el Premio Fin de Carrera en Psicopedagogía, además de un Máster de Formación del Profesorado en Secundaria.
Su afán por tender puentes entre las artes escénicas y la enseñanza la llevó a obtener una beca en 2014 para desarrollar una investigación sobre el teatro como recurso pedagógico en la Universidad de Victoria, en Canadá. Años más tarde, en 2018, alcanzó el grado de doctora en la EHU/UPV, culminando así una trayectoria que unió de manera ejemplar sus dos vocaciones. “Un docente también es un actor”, afirmó en una ocasión, defendiendo que la comunicación es clave para conectar con el alumnado.
Sobre las tablas dejó momentos memorables. En Cada día es solo una vez al día, obra que estrenó en 2013 junto a su pareja, Edu Errondosoro, integrante del popular grupo Golden Apple Quartet, interpretó a una mujer que aprende a reírse de sí misma para disfrutar del presente. Una declaración de intenciones para la vida.
Su rostro también fue conocido en la pequeña pantalla vasca gracias a producciones de la EITB como Euskolegas y Pilotari. A ellas se sumaron trabajos en cadenas generalistas en títulos como Amistades peligrosas (Cuatro), El doctor Mateo (Antena 3) o El comisario.
El legado de Esther Uria combina pasión artística y vocación educativa. Un aplauso final que resuena en los escenarios que la vieron crecer.