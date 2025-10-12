Un mural de Tenerife, elegido entre los 10 mejores del mundo por Street Art Cities

El arte urbano de Canarias vuelve a brillar en el panorama internacional. El muralista Jonathan Abreu Álvarez, conocido artísticamente como Airjecor, ha logrado que su obra, ubicada en el barrio de Pinolere (La Orotava), figure entre los 10 mejores murales del mundo del mes de septiembre, según la plataforma internacional Street Art Cities.
El artista compartió la noticia en sus redes sociales, donde celebró haber alcanzado el octavo puesto mundial, en lo que supone su segunda nominación consecutiva dentro de los Street Art Awards.
“Volver a quedar en el Top 10 es increíble. Este mural representa las artesanías canarias, el relevo generacional y la apuesta por mantener vivas nuestras tradiciones”, expresó Airjecor en su cuenta de Instagram.
Un homenaje a la artesanía de Canarias
El mural, inaugurado con motivo del 40 aniversario de la Feria de Artesanía de Pinolere, se extiende en una gran pared frente al Parque Etnográfico y rinde homenaje a los oficios tradicionales del Archipiélago.
Una de sus figuras más reconocibles es el rostro de Juan Ramírez Pérez, artesano de junco y anea de Santa Lucía de Tirajana, cuya trayectoria simboliza la dedicación de generaciones de artesanos canarios.
“Me dejaron vía libre para crear y pude plasmar lo que me pidieron desde la Asociación Cultural Pinolere: un homenaje a quienes mantienen vivas nuestras raíces”, explicó el artista en declaraciones a este periódico.
Reconocimiento internacional de Street Art Cities al arte urbano de las Islas
El gerente de la Asociación Cultural Pinolere, Jesús García, destacó que este reconocimiento es también “una oportunidad única para dar a conocer al mundo la artesanía canaria y la historia de un pueblo que lleva cuatro décadas celebrando su feria”.
No es la primera vez que Airjecor alcanza el reconocimiento internacional: en julio ya había obtenido la sexta posición mundial con otro mural, titulado Memorias, recuerdos y tradición, en el barrio de La Luz (Los Silos).
Con este nuevo logro, el arte urbano hecho en Canarias sigue ganando visibilidad fuera del Archipiélago y consolidando su espacio en la escena mundial.