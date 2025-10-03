El mural de Tenerife que opta a estar entre los mejores del mundo

Jonatahan Abreu Álvarez nunca imaginó que el mural que pintó en el barrio de Pinolere, en La Orotava, con motivo del 40 aniversario de la Feria de Artesanía, iba a quedar nominado entre los diez mejores del mundo en la página Street Art Awards.
En esta plataforma, una de las más importantes de arte urbano los artistas suben las fotos de sus murales, para participar en una votación mensual. Los tres primeros de cada mes tienen la posibilidad de ser elegidos a final de año como el mejor del mundo.
El mural está plasmado en una gran pared frente al Parque Etnográfico y lleva su firma artística, Airjecor. Fue inaugurado el pasado mes, en el marco de la feria, y hace un recorrido por las artesanías y los oficios tradicionales de Canarias. Una de las cosas que más llama la atención por su realismo es el rostro de Juan Ramírez Pérez, artesano de junco y anea de Santa Lucía de Tirajana, un artesano de avanzada edad que identifica a todo el sector por ser una persona muy querida y con una gran trayectoria.
“Quedé muy contento con el trabajo porque me dejaron vía libre para crear y tenía las premisas que me habían dado desde la Asociación Cultural Pinolere”, asegura el artista a este periódico.
Las votaciones comenzaron el día 1 y culminan el 10 de octubre. Las personas que quieran apoyar con su voto el trabajo del muralista deben entrar en la página de Street Art Awards o en el enlace https://streetartcities.com/awards/2025-09, escribir el nombre Airjecor en la lupa, votar y confirmar en el email que envían.
Para la citada asociación también, es un reconocimiento importante. Su gerente, Jesús García, considera que “es una oportunidad única para dar a conocer al mundo la artesanía de Canarias y el pueblo de Pinolere con su feria, ya que además es el único del Archipiélago que está nominado”.
García subraya que “es significativo el reconocimiento pero también el motivo, que se plasme y valore el trabajo de los artesanos en un espacio que va a quedar para siempre. Eso es lo que queríamos reflejar, el homenaje de los artesanos”, sostiene.
No es la primera vez que este joven artista de Los Silos resulta nominado. Quedó en la sexta posición mundial en el mes de julio con un mural que pintó en La Luz denominado ‘Memorias, recuerdos y tradición’. Allí se muestran unas manos jóvenes que sostienen una fotografía representativa de las fiestas, y por la parte izquierda, otro conjunto de fotos antiguas que cuentan la historia del barrio. Esas manos representan la juventud que se adentra en ese álbum de fotos, la caja de fotos de lo abuelos que aprende de la historia, que conversa con sus mayores e invita a compartir momentos con la familia.