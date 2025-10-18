El espectacular fenómeno de las ‘nieblas de irradiación’ deja a todos boquiabiertos en el Parque Nacional del Teide

El Observatorio de Izaña ha amanecido envuelto en un paisaje de película. Unas nieblas de irradiación formadas por la humedad tropical dejaron imágenes de gran belleza sobre el Parque Nacional del Teide, como se aprecia en las fotografías compartidas por la cuenta especializada AGMC – Actualidad Geográfica-Meteorológica de Canarias en la red social X (antes Twitter).
En este caso, la temperatura del suelo rondaba los 10°C, lo que facilitó que la humedad se convirtiera en una fina capa de niebla al irradiar hacia el aire más cálido situado unos metros por encima.
El resultado fue una “alfombra de nubes” que cubrió las cúpulas de los telescopios y las antenas del Observatorio.
👀espectaculares #nieblasdeirradiación en #Izaña inducidas por la humedad tropical🌴reinante.— AGMC – Actualidad Geográfica-Meteorológica de 🇮🇨 (@AGMCan) October 18, 2025
💧HR cercana al 100% y un suelo a unos 10ºC irradiando y condensando humedad justo encima, mientras a unos cuantos metros por encima del suelo el aire es menos frio y no condensa pic.twitter.com/MLQsEhXuuu
¿Qué son las nieblas de irradiación?
Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), las nieblas de irradiación se forman durante noches despejadas y con poco viento, cuando el suelo pierde calor por radiación y enfría las capas bajas del aire hasta alcanzar el punto de rocío.
Este proceso provoca la condensación del vapor de agua en minúsculas gotas, creando una niebla que suele mantenerse cerca del suelo y desaparecer al aumentar la temperatura con la salida del sol.
La Organización Meteorológica Mundial (OMM) las clasifica como un tipo de niebla superficial común en valles o llanuras húmedas, aunque también puede aparecer en zonas de montaña, como el Observatorio del Teide, cuando concurren condiciones de alta humedad y enfriamiento nocturno del terreno.