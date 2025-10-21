Novedad importante que te ayudará a saber en tiempo real dónde puedes aparcar en Santa Cruz de Tenerife

Santa Cruz de Tenerife contará con diez paneles electrónicos, distribuidos en puntos clave de la ciudad, que ofrecerán a los conductores información en tiempo real sobre la disponibilidad de plazas de aparcamientos, públicos y privados, en el municipio.
Estos indicadores electrónicos se instalarán en la entrada a la capital; plaza de Toros; acceso Santa Cruz Norte; Rambla; salida del muelle por el Auditorio; calle Calderón de la Barca; avenida de Bélgica; rotonda Víctor Zurita Soler; avenida Barranco de Santos; y calle Bravo Murillo, con el objetivo de dirigir los vehículos que llegan al centro a los aparcamientos libres.
La junta de gobierno local aprobó ayer la salida a licitación del contrato de suministro, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de este sistema de información de la oferta de aparcamiento, con una inversión prevista de 594.000 euros. “Se trata de una solución tecnológica diseñada para optimizar la gestión del estacionamiento en la ciudad, que contribuirá a facilitar el acceso a los aparcamientos adheridos y mejorar, así, la experiencia de los ciudadanos en la búsqueda de plazas libres”, avanzó ayer el alcalde, José Manuel Bermúdez.
La iniciativa, gestionada a través del área de Movilidad, que dirige Evelyn Alonso, pretende que su aplicación “contribuya a la reducción de la congestión del tráfico y, para ello, el pliego establece las bases para el suministro, instalación e integración de los diferentes elementos que conforman el sistema, garantizando una solución operativa e interoperable para los conductores”, añadió la edil.
“La implantación y operación del sistema -dijo Alonso- requiere de una serie de elementos esenciales, entre ellos infraestructura tecnológica, con la instalación de paneles de información variable (PIV) en puntos estratégicos de la ciudad, que darán información en tiempo real sobre la disponibilidad de plazas en los parking adheridos”, detalló Alonso.
“Está contemplado un sistema de gestión de aparcamientos; es decir, una plataforma digital centralizada que permita a los operadores de parking actualizar la disponibilidad de plazas y gestionar la información en los diferentes canales de difusión, además de una aplicación móvil para la ciudadanía, a través de una aplicación (app) que permita acceder a la información de plazas, con funciones adicionales, como indicaciones de ruta hacia el aparcamiento más cercano, consulta de tarifas y horarios, y posibilidad de integración con sistemas de pago”, explicó ayer la concejal de Movilidad.