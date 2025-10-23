Licitan las obras para acabar la remodelación de la plaza de Las Chumberas

El Ayuntamiento de La Laguna ha sacado a licitación la realización de las obras para terminar la remodelación de la plaza de Las Chumberas, anexa al centro ciudadano y que circunda la premiada iglesia del Santísimo Redentor, obra del arquitecto tinerfeño Fernando Martín Menis, reconocida internacionalmente y que abrió al culto en mayo de 2019. La ejecución de los trabajos cuenta con un presupuesto de 159.411 euros (IGIC incluido) y un plazo de tres meses, según los pliegos publicados en la plataforma de contratación.
La obra a realizar comprende pequeñas intervenciones, sobre una superficie de unos 1.150 metros cuadrados, para completar la urbanización del entorno de dicha parroquia y dotar de servicios complementarios a la plaza existente, permitiendo su apertura a la ciudadanía, según se recoge en el proyecto.
Una de las actuaciones consistirá en completar el sistema de drenaje y recogida de aguas pluviales existente. Respecto al al pavimento, la intervención se decanta por hormigón con acabado abujardado de máquina, para garantizar que el suelo no resbale y siendo éste, además, un material y una textura en total relación con la iglesia. Además, está prevista la colocación de un tramex en el área del lucernario de la iglesia, para evitar la diferencia de nivel existente de pavimentos en la zona de la rampa.
Asimismo, se mejorará la instalación de iluminación de la zona, sustituyendo los báculos existentes y las luminarias, incluyendo los armarios, cuadros eléctricos y cableado necesario.
Para la iluminación del conjunto, se dispone de cuatro grandes báculos desde los cuatro extremos. Se pretende que la iluminación llegue directamente sobre la superficie, dejando las paredes de la iglesia lo menos iluminadas posibles, de modo que, durante la noche, sea la propia iglesia, a través de sus huecos, la que ilumina el edificio al exterior. En la zona de la plaza, se dispondrá de una iluminación ambiental, con luces colgadas entre los árboles, según detalla el proyecto.
También está prevista la colocación de bolardos que impidan el acceso de vehículos a las zonas peatonales, completando, además, el equipamiento de mobiliario urbano y barandillas. También se recogen mejoras generales en la urbanización existente, como la consolidación de partes del muro de mampostería, abujardado del pavimento o plantación de un nuevo árbol, entre otras.
De la remodelación de esta plaza se lleva hablando desde 2017 y los trabajos, por diferentes vicisitudes, se han ido alargando. La actuación que ahora sale a licitación terminará las obras empezadas a finales de 2019 y que no llegaron a concluirse ya que se vieron condicionados por la Covid-19.
A principios de 2024, desde el ayuntamiento informaron de que se estaba terminando de evaluar un proyecto de modificado de la actuación, elaborado por el propio arquitecto Fernando Menis, para la culminación de la remodelación de la plaza y con la actualización de los precios. Aunque la previsión inicial era que dicho proyecto saliera a concurso y se ejecutara durante el pasado año, finalmente la licitación se retrasó hasta este mes de octubre.