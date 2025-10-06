Pedro Piqueras, de visita sorpresa en Tenerife: “Gracias de corazón”

El periodista y expresentador de Informativos Telecinco Pedro Piqueras acaba de visitar Tenerife, donde ha hecho una parada gastronómica en Q’Arepas, un local especializado en comida criolla venezolana, famoso por sus arepas y cachapas.
El propio restaurante compartió en Facebook, el pasado 29 de septiembre, un mensaje en el que agradecía la visita del comunicador y destacaba cómo disfrutó de sus platos.
“Nos llena de orgullo que haya pasado por nuestra casa, compartiendo un rato con nosotros y, sobre todo, que haya disfrutado de nuestras arepas. Gracias de corazón por la visita y por sus palabras tan amables hacia nuestro trabajo. ¡Siempre será bienvenido!”, publicaba.
La conexión de Piqueras con Canarias
La conexión de Piqueras con el Archipiélago se ha reflejado en distintas ocasiones. En 2022 participó en las Travesías Culturales de la Fundación Cajacanarias en Garachico, donde se animó a cantar una isa canaria junto a una parranda, un momento que recogió Diario de Avisos.
En 2024 eligió Gran Canaria para pasar la Semana Santa, compartiendo en sus redes sociales imágenes de la costa de Bañaderos, de la ciudad de Arucas y de la vegetación local, como el drago. En esas publicaciones definió la zona como una de las maravillas naturales de Canarias.
Además, durante la erupción del volcán de La Palma en 2021, Piqueras cubrió la emergencia desde la Isla, lo que generó debate en redes sociales por la cercanía a las coladas de lava.
En 2023 regresó a la isla bonita con Jesús Calleja para grabar un episodio de Planeta Calleja, en el que ambos ascendieron hasta la cima del volcán, atravesando áreas de temperaturas extremas.