La pobreza severa afecta a 225.000 canarios, que viven con menos de 664 euros al mes

En Canarias, el 31,2% de la población (695.402 personas) están en riesgo de pobreza y/o exclusión social, una cifra que, aunque ha mejorado 2,6 puntos respecto a 2023 (la cuarta reducción más significativa del país), sitúa a las Islas como la quinta región con mayor tasa AROPE, solo por detrás de Andalucía, Castilla La Mancha, Extremadura y Murcia. En el Estado la tasa Arope se sitúa en el 25,8%, y Canarias la supera en 5,4 puntos. Si Canarias fuera un país, sería el más pobre de Europa.
La Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN) en Canarias presentó ayer su informe El Estado de la Pobreza en Canarias 2025, un análisis sobre la evolución de la pobreza y la exclusión social que muestra una tendencia de mejora sostenida desde 2019. “Aunque veníamos de una situación más complicada”, aún persisten “desequilibrios estructurales” que impiden una recuperación homogénea, asegura Fernando Rodríguez, vicepresidente de EAPN.
La tasa de pobreza, medida como ingresos inferiores a 965 euros al mes por hogar o unidad de consumo, alcanza el 24,6% de la población, lo que equivale a 550.728 personas, mientras a nivel estatal es del 19,7%, lo que evidencia una brecha de casi cinco puntos. Por su parte, el 10,6% de la población canaria se encuentra en pobreza severa, lo que equivale a que unas 225.000 personas cuentan con unos ingresos inferiores a 664 euros al mes.
Otro de los indicadores Arope es la baja intensidad en el empleo, es decir, las personas que viven en hogares donde se trabaja menos del 20% del potencial total de empleo, que en el caso de Canarias se sitúa en el 10,4%, lo que equivale a unas 232.830 personas, frente al 14,3% de hace un año. Un descenso de casi 4 puntos que convierte a Canarias en una de las regiones con mayor reducción.
Pobreza infantil
El informe constata que la pobreza tiene un fuerte sesgo de género y edad. Así, las mujeres están más expuestas a la pobreza, más si cabe si está sola con menores a cargo. Los datos revelan que la pobreza afecta al 25,6% de las mujeres (unas 363.000), dos puntos más que entre los hombres (23,6%). En relación a la pobreza severa, se estrecha ligeramente la brecha de género, de 10,5% de mujeres y 9,7% de hombres.
Respecto a los registros por edad, la pobreza infantil en el Archipiélago “sigue siendo alarmante”: el 40,2% de los niños, niñas y adolescentes de Canarias (unos 91.000) viven en riesgo de pobreza o exclusión social, una de las tasas más altas del Estado, pese a reducirse 4,3 puntos. En relación a la pobreza severa, afecta al 13,7% de menores, a pesar de encadenar tres años seguidos de mejora.
Por su parte, la pobreza entre la población desempleada alcanza el 60,8%, entre quienes tienen alguna discapacidad asciende al 42,3%, y los que tienen un alquiler el 48,6%.
Vivienda
La vivienda es uno de los factores “más determinantes en los procesos de pobreza y/o exclusión social” en Canarias. Los alquileres han subido en las islas un 68% entre 2014 y 2024, muy por encima del incremento en el conjunto del país, un 39,3%, mientras que el aumento medio de las cuotas hipotecarias aumentó un 20,1%. También destaca que el 17,7% de la población (casi 400.000 personas) declara haber tenido retrasos en el pago de gastos relacionados con la vivienda principal o en compras a plazos.
El informe revela que la carencia material y social severa, indicador de EAPN que mide la imposibilidad de acceder a determinados bienes y servicios básicos, afecta al 10,8% de la población canaria, unas 241.785 personas, reflejando la vulnerabilidad de muchos hogares.
Este año diez de ellos han mejorado y los otros tres se han extendido: el que alude a las personas que no pueden irse de vacaciones fuera de casa al menos una semana al año (un 45,4%, es decir, 3,1 puntos más que el año anterior); el de quienes no pueden reunirse con amigos y/o familiares para comer o tomar algo al menos una vez al mes (2,7 puntos más hasta un 14,5 %); y el de aquellas que no pueden participar en actividades de ocio (2,8 puntos hasta el 17,3%).
En Canarias el 57,4% de la población (1,28 millones de personas) declara tener alguna dificultad para llegar a fin de mes, frente al 47,4% de media estatal, y 7,6 puntos menos que el año anterior. Destacar que el 48,9% de los canarios no pueden hacer frente a gastos imprevistos iguales o superiores a 800 euros.
Entre los indicadores que analizan la desigualdad de renta, destacar que la renta media por persona en Canarias es de 13.372 euros, es decir, 1.435 euros menos que la renta media nacional. Ha disminuido la distancia entre la renta por persona en Canarias (que ha aumentado 1.195 euros) y la renta media total (que crece 725 euros). En términos de desigualdad de ingresos, la renta del 20% más rico de Canarias es 5,5 veces superior a la del 20% más pobre, una brecha que se amplía.
Sin ayudas, la pobreza alcanzaría el 47,3% de la población canaria
Un gran porcentaje de la reducción de las tasas de pobreza vienen de las transferencias públicas, sobre todo la Renta Canaria de Ciudadanía, el Ingreso Mínimo Vital, la revalorización de las pensiones y el Salario Mínimo interprofesional.
“Si se eliminan las ayudas y prestaciones la tasa de pobreza en Canarias aumentaría hasta alcanzar el 47,3% de la población, un 22,7%”. Si solo se incluyeran las pensiones de jubilación y supervivencia “la tasa de pobreza alcanzaría al 33% de la población”.
Alerta que estaban en pobreza el 14,8% de los pensionistas (cobran menos de 552 euros), y el 30,4% de las prestaciones por viudedad, mayoría mujeres.