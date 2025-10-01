el tiempo

Prealerta por lluvias en Canarias: la Aemet no descarta tormentas

Dos islas se verán especialmente afectadas por las precipitaciones, que serán más intensas por la mañana
Canarias vivirá mañana una jornada pasada por agua. Especialmente Lanzarote y Fuerteventura, islas para las que el Ejecutivo regional ha activado la situación de prealerta por precipitaciones, en base a la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

La prealerta entrará en vigor a las 06.00 horas del jueves y solo incluye a las islas mencionadas, si bien la Aemet no descarta lluvias débiles y ocasionales en medianías del resto de islas por la mañana, y en zonas de interior por la tarde.

Las temperaturas presentarán pocos cambios respecto a los últimos días. Así, los termómetros oscilarán entre los 21 grados de mínima y los 27 de máxima.

Recomendaciones a la población de Lanzarote y Fuerteventura

Como ocurre cada vez que se activa una situación de prealerta, la Dirección General de Emergencias ha lanzado una serie de consejos de autoprotección a la población, que puede consultar en este enlace.

