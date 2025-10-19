La Lotería de Navidad podría subir de precio a partir de 2026

El precio del décimo de la Lotería de Navidad se mantiene invariable desde 2002, cuando se fijó en 20 euros. Sin embargo, las asociaciones de loteros han reabierto el debate sobre la posibilidad de modificar esta cantidad por primera vez en más de dos décadas.
El presidente de la Agrupación Nacional de Asociaciones Provinciales de Administradores de Lotería (ANAPAL), Borja Muñiz, señaló en declaraciones a Telemadrid que el sector considera necesario actualizar tanto el precio de los boletos como la cuantía de los premios.
“Creemos que es el momento de subir el premio; antes con el Gordo te podías comprar un Picasso y ahora no. No queremos castigar al consumidor, queremos que el premio también sea mayor”, apuntó.
Los administradores de lotería proponen que el precio del décimo del sorteo extraordinario de Navidad pase de 20 a 25 euros a partir del próximo año, y que también se revise el coste de los sorteos ordinarios. En concreto, plantean aumentar de 3 a 6 euros el precio del boleto del sorteo de los jueves, y de 6 a 10 euros el del sorteo de los sábados.
Escaso margen de beneficio en la Lotería de Navidad
El sector fundamenta su petición en el escaso margen de beneficio que obtiene por cada venta. La comisión actual, establecida en un 4,5%, equivale a 0,90 euros brutos por décimo, una cifra que no se ha modificado desde hace 23 años.
En la mayoría de los sorteos de la Lotería Nacional, la comisión asciende al 6%, pero el sorteo de Navidad, pese a ser el que más ventas y trabajo genera, mantiene un porcentaje inferior.
“Llevamos cuatro años reclamándolo y el cliente lo entiende porque es lógico; no conocemos ningún producto de consumo que desde 2002 no haya subido de precio”, explicó Muñiz.
Para que la medida se haga efectiva sería necesario el acuerdo entre los loteros y la administración pública, así como una revisión proporcional de los premios y las comisiones.
Muñiz recordó que, antes de la llegada del euro, el precio de un décimo era de 3.000 pesetas, el equivalente a unos 18 euros actuales.
En la actualidad, el primer premio de la Lotería de Navidad concede 400.000 euros por décimo, cantidad que podría incrementarse si prosperan las reivindicaciones del sector. De aprobarse, el cambio no se aplicaría en el sorteo de 2025, sino en 2026.