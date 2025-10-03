1.000 personas protestan en Tenerife contra el genocidio en Gaza

Un millar de personas salieron ayer tarde a las calles de Santa Cruz de Tenerife y se reunieron frente a la Subdelegación de Gobierno para pedir la “liberación inmediata” de los barcos de la Flotilla que fueron interceptados por Israel mientras se dirigían a Gaza para entregar ayuda humanitaria, tal y como sucedió en varios puntos de España y Europa, donde las protestas fueron unánimes.
Los manifestantes, que portaban banderas de Palestina y numerosas carteles en apoyo al pueblo gazatí, exigieron sanciones, el embargo de armas y el fin de las relaciones diplomáticas con el Gobierno de Netanyahu, así como el fin del bloqueo y la apertura de un corredor para la entrada de ayuda humanitaria.
En Tenerife, la Policía Nacional y la Policía Local desplegaron un amplio dispositivo de seguridad en el acto decidieron, ante la cantidad de manifestantes que abarrotaban las aceras y el peligro que suponía, cortar el tráfico de la calle Méndez Núñez. También hubo concentraciones frente a la Delegación del Gobierno en Las Palmas y Lanzarote, en Vecindario o en la plaza de España de Santa Cruz de La Palma.
En su manifiesto, la Plataforma Solidaridad canaria por Palestina denunció la interceptación y asalto perpetrado por las “fuerzas de ocupación israelíes” contra la Global Sumud Flotilla en aguas internacionales, contraviniendo el derecho marítimo internacional. Recordó que la flotilla transportaba ayuda humanitaria y tenía como objetivo romper un bloqueo criminal que se ha convertido en un mecanismo de castigo colectivo prohibido por el derecho internacional.
Afirman que la agresión israelí contra una misión humanitaria en alta mar “constituye un acto de piratería y un crimen que vulnera la legalidad internacional”. Una vez más, se evidencia la “impunidad” de un régimen que actúa fuera de todo marco legal, “con la complicidad de gobiernos y organismos internacionales que guardan silencio ante la masacre”, lamentan.
También criticaron el plan de paz presentado por Trump y Netanyahu que “pretende legitimar el control de Israel sobre Gaza y Cisjordania”, además de cerrar “el derecho del pueblo palestino a su libre determinación y al derecho a la vivir en su tierra sin apartheid, limpieza étnica y ocupación colonial”. También ignora por completo “la reparación de los daños” causados y la apertura de causas penales contra los responsables políticos y militares del genocidio. Afirman que “no se trata de un plan de paz, sino de un intento de consolidar la ocupación y perpetuar el sufrimiento del pueblo palestino”.
Estudiantes
Por otro lado, miles de estudiantes universitarios y de secundaria se manifestaron en 40 localidades de toda España contra el genocidio en Gaza, a favor de la Global Sumud Flotilla y pidieron la ruptura de relaciones con Israel. En Canarias, más de 58.000 alumnos, el 70,1% en los distintos niveles educativos, secundaron la protesta con un seguimiento del 73,5% en la provincia oriental y del 66,6% en la occidental.