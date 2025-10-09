Este es el pueblo más feliz de Canarias: bonito y lleno de gente encantadora

Parece claro cuál es el pueblo más feliz de Canarias, al menos, teniendo en cuenta un reciente estudio que sitúa en el mapa a los pueblos más felices de todo el Estado.
El último ranking de los pueblos más felices de España en 2025 incluye un municipio canario entre los 39 destacados. Se trata de Garachico, en Tenerife, que aparece en el puesto 36 de la lista nacional.
El estudio resalta a la localidad tinerfeña como pueblo más feliz de Canarias por su clima, la hospitalidad de su gente y la tranquilidad que se respira en sus calles. Cualidades que lo convierten en el único representante del Archipiélago en un listado dominado por pueblos de Andalucía, Cantabria y Asturias.
Garachico es conocido por su patrimonio histórico, su puerto y los charcos naturales de El Caletón, que cada año atraen a numerosos visitantes.
El estudio, realizado por Azucarera, señala que la felicidad en los pueblos españoles se mide por factores como el entorno, el clima, la belleza arquitectónica y la calidad de vida.
En ese contexto, Garachico logra destacar como uno de los municipios con mejor valoración en todo el país siendo el pueblo más feliz de Canarias.
Fundada a finales del siglo XV por un banquero genovés, su puerto fue punto de referencia en el tráfico comercial entre Europa y las colonias españolas de América.