Ni Ibiza ni Barcelona: desvelan una fórmula científica que confirma que la mejor brisa de España está en un municipio de Tenerife

La búsqueda de la brisa perfecta en España tiene respuesta en un lugar inesperado: Puerto de la Cruz. Según un estudio elaborado por AllClear Travel Insurance y el meteorólogo británico Jim NR Dale, citado por Viajes National Geographic, este municipio tinerfeño figura entre los mejores destinos de España, por delante de Ibiza y Barcelona.
Jim NR Dale explica que “puede ser difícil de encontrar, especialmente en días calurosos y húmedos, cuando más se necesita. Pero cuando todos los elementos se alinean puede ser más refrescante que cualquier aire acondicionado y completamente natural”.
La ecuación que ha desvelado junto con AllClear Travel Insurance “equilibra datos de temperatura, humedad, velocidad y dirección del viento, puntuando un total de 100 destinos con un sistema de ponderación”, explica la citada publicación.
Así, la brisa perfecta no se mide igual en la costa que en el interior. En zonas litorales, debe combinar una temperatura de entre 23 y 29 grados, vientos de 16 a 24 km/h y una humedad del 65 al 70%, procedente del mar para aportar frescor. En áreas interiores, se mantienen temperatura y velocidad, pero la humedad baja al 55-65% y el viento ha de llegar del norte.
En base a esta ‘fórmula perfecta’ para medir la calidad de la brisa, Sidney es líder mundial por ser más constante (96,4/100), seguida de Río de Janeiro, Brasil (93,1) y Paphos (Grecia) (91,4). En cuarto lugar figura Puerto de la Cruz, con 88,3.
El ‘top’ tres nacional lo cierran Ibiza (84,4) y Barcelona (72.4).