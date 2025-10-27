El Rosario, el municipio más ‘rico’ de Tenerife; El Tanque, el más ‘pobre’

La nueva entrega del Atlas de Distribución de Renta de los Hogares, publicada la semana pasada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), desvela que El Rosario es, de largo, el municipio de la provincia tinerfeña con mayor renta media anual neta: 17.109 euros por vecino y/o vecina. Todavía más interesante es otro dato que desvela con claridad la desigualdad existente en Tenerife, ya que si se compara con la menor registrada en otro término municipal de la Isla, que es El Tanque, la diferencia neta mensual por vecino es nada menos que de 564 euros (1425,75 en el primer caso y 911 en el segundo).
Solo Santa Brígida (Gran Canaria) supera en dicha tabla a El Rosario en todo el Archipiélago, con 17.397 euros, pero estos dos casos son, lamentablemente, una privilegiada excepción en el ámbito autonómico canario, de lo que da buena muestra de que no solo son los únicos que pasan de los 17.000 euros sino que apenas hay tres más que superan la barrera de los 16.000 euros, concretamente Breña Baja (La Palma) con 16.662; Artenara (Gran Canaria), con 16.305; y Teguise (Lanzarote), con 16.026.
En el polo opuesto, el municipio con la renta media más baja de Canarias es Garafía (La Palma) que, junto con El Tanque y Puntagorda (La Palma) son los únicos de los 88 términos municipales del Archipiélago cuya media ni siquiera llega a los 11.000 euros, al quedarse en 10 10.321, 10.932 y 10.939 euros de renta media anual neta por residente en los mismos.
Para hacerse una idea mejor de la enorme diferencia que implican los datos expuestos, hay que reseñar que, mientras un vecino de Santa Brígida tiene como media una renta mensual neta de 1.449,75 euros, el de Garafía como media se tiene que buscar la vida con apenas 860,08.
Otro dato que permite una comprensión más acertada radica en recordar que el Salario Mínimo Interprofesional actual (SMI), fijado en 1.184 euros brutos mensuales en 14 pagas, lo que equivale a 16.576 brutos anuales. Para que la comparación sea correcta, hay que pasar a neto el SMI, que se estima entre los 930 y los 980 mensuales. O sea, que hay municipios en Canarias cuya renta media neta mensual es hasta inferior al mínimo que tiene que cobrar un trabajador en España.
Desglosando los datos por Islas, ya sabemos que en el caso de Tenerife son El Rosario y El Tanque los polos opuestos, al igual que Breña Baja y Garafía por lo que respecta a La Palma.
Siempre dentro de la provincia occidental, cabe añadir que San Sebastián presenta los mejores datos en La Gomera con 14.782 euros anuales por vecino como media, mientras que Valle Gran Rey es de tan solo 12.665.
En cuanto a El Hierro, encabeza la tabla Valverde con 14.908 euros y la cierra Frontera con 11.737.
Hay que añadir que, pese a que los datos que nos ocupan responden al año 2023, ello no resta importancia a los mismos por cuanto no solo son definitivos y llevan el sello del prestigio de los profesionales del INE, sino que son el fruto de un laborioso trabajo estadístico que combina la información oficial que maneja Hacienda con las cifras demográficas disponibles, y que además se aprovecha desde el año pasado un nuevo método de asignación para estos ámbitos que “mejora sensiblemente el implementado hasta la anterior edición”, como detalla el propio INE. Eso es lo que permite una información tan detallada a nivel local como la expuesta.
Repiten en cabeza los tres ‘top’ de España: Pozuelo, Matadepera y Boadilla
Los tres municipios españoles de más de 2.000 habitantes y con mayor renta neta anual media por habitante en 2023 fueron Pozuelo de Alarcón (Madrid), con 30.524 euros, Matadepera (Barcelona), con 26.720 euros, y Boadilla del Monte (Madrid), con 26.668 euros, informa el INE. Estos tres municipios ya lideraban esta clasificación en los dos años anteriores.
Por su parte, los municipios mayores de 2.000 habitantes con menor renta neta anual media fueron Iznalloz (Granada), con 8.399 euros por habitante, El Palmar de Troya (Sevilla), con 8.688 euros, y Huesa (Jaén), con 8.825 euros.
En cuanto a la renta neta media por persona a nivel nacional aumentó un 6,9% en el año 2023 y se situó en 15.036 euros, siendo las provincias con mejores datos las de Gipuzkoa, Bizkaia y Madrid, mientras que las más bajas se registraron en Almería, Jaén y Huelva.
Respecto a las dos provincias canarias, resta apuntar que la de Santa Cruz de Tenerife fue de 13.366 euros netos por vecino al año, mientras que la de Las Palmas es algo superior: 13.806.