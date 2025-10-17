Canarias presenta una tasa de pobreza del 24,6 %: más de 550.000 personas

Canarias presenta una tasa de pobreza del 24,6% en 2024 que afecta a algo más de 550.000 personas, según el informe El Estado de la Pobreza en España publicado ayer por EAPN-ES, que resalta que la pobreza infantil se sitúa en el 36,4% y la severa en un 10,1% de la población, 0,4 puntos más que en 2023, con un umbral de pobreza que se queda fijado en una renta de 10.519 euros al año.
Con una renta media en 13.372 euros por persona y año, un 9,8% más que el año anterior, esto no se refleja en el poder adquisitivo debido al aumento de los precios.
En el conjunto del país, la tasa de personas en riesgo de pobreza o exclusión social se situó en el 25,8 %, es decir, 12,5 millones de personas, 200.000 menos que un año antes y la cifra más baja desde 2014. La pobreza severa alcanzó a 4,1 millones de personas.