El 112 explica el motivo por el que un helicóptero sobrevuela Anaga

Se activaron de inmediato los recursos de emergencia necesarios
Foto de archivo de helicóptero del GES
Una senderista de 41 años ha tenido que ser rescatada este jueves, 30 de octubre, tras sufrir una caída en Roque Bermejo, en Punta de Anaga, municipio de Santa Cruz de Tenerife.

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibió la alerta poco antes de las 12:30 horas y activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios.

La mujer tuvo que ser recatada por un helicóptero del Grupo Emergencias y Salvamento
(GES) ante la dificultad de acceso a la zona del accidente, procediendo así a su evacuación hasta el Aeropuerto Tenerife Norte-Ciudad de La Laguna.

Tras su aterrizaje, personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) asistió a la afectada, que presentaba un traumatismo en miembro inferior, por lo que fue trasladada en ambulancia de al Hospital Universitario de Canarias.

Bomberos de Tenerife y Protección Civil colaboraron en el dispositivo.

