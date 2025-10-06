La técnica la Roseta, la Casa Torres y el Juego del Garrote, nuevos Bienes de Interés Cultural de Canarias

El Consejo de Patrimonio Cultural de Canarias ha aprobado tres nuevos expedientes para declarar Bien de Interés la técnica artesanal de la Roseta, la Casa Torres y el Juego del Garrote Tradicional de la isla de Gran Canaria, informa la Viconsejería de Cultura.
De la técnica de la Roseta destaca la importancia cultural, artesanal, social y económica que tuvo esta práctica que se ha mantenido en las islas de Tenerife y Lanzarote, se indica en un comunicado.
También se apoya la declaración como Bien de Interés Cultural con categoría de Monumento a La Casa Torres, construida en el siglo XVIII, ejemplo típico de inmueble señorial urbano ubicado en la Villa de Teguise, Lanzarote.
Igualmente, se aprueba el expediente del Juego del Garrote Tradicional de la isla de Gran Canaria como Bien de Interés Cultural Inmaterial, en la categoría de Juegos y deportes autóctonos