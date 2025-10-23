Una abogada, tajante sobre una presunta estafa en Tenerife: “Que si trae pulpo mañana, que si su hija está enferma y necesita viajar a Madrid… Todo es mentira”

La abogada canaria Rut Gutiérrez, conocida en redes sociales como @rutgutierrezabogada, ha lanzado una advertencia a través de un vídeo en TikTok sobre un presunta estafa en Tenerife que afecta principalmente a personas mayores.
En su publicación, que ya acumula miles de visualizaciones, relata casos recientes de individuos que llaman a las puertas de viviendas particulares con diferentes excusas para conseguir dinero.
Según explica la letrada, estas personas se presentan con apariencia amable y tono insistente, y suelen emplear dos historias recurrentes: “Una de ellas promete traer varios kilos de pulpo al día siguiente, pero antes pide un adelanto de 50 euros. Lo que esperas mañana no vuelve”.
En otros casos, los estafadores apelan a la empatía y la compasión, asegurando que necesitan dinero para costear el traslado médico de una hija enferma a Madrid. “Por supuesto, esa hija no existe”, subraya la abogada.
Gutiérrez advierte de que el problema se agrava porque muchas víctimas no denuncian, ya sea por vergüenza o por miedo: “Si nadie hace nada, esto se repite una y otra vez”, lamenta.
@rutgutierrezabogada Vas a meter la pata si por ayudar a alguien… terminas ayudando a un estafador. En el norte de Tenerife hay una persona que va casa por casa inventando historias para que le den dinero: que si trae pulpo mañana, que si su hija está enferma y necesita viajar a Madrid… Todo es mentira. Si alguien llama a tu puerta con un cuento triste y te pide dinero, no te sientas mal por desconfiar. 🚨 No abras. No des dinero. Y si ya te ha pasado, denuncia. Compartir esto puede evitar que alguien más caiga.#estafa ♬ sonido original – Abogada | Rut Gutiérrez
Los vecinos reaccionan: “Lleva años haciéndolo”
Tras la publicación del vídeo, decenas de usuarios tinerfeños comentaron haber visto o conocido al presunto autor de estas estafas: “Esa persona lleva tiempo haciéndolo”, indicaba una usuaria en TikTok.
Otro usuario añadió que el presunto estafador ha sido visto recientemente en La Victoria, mientras que otros aprovecharon el hilo para agradecer la advertencia.
“Mis padres son mayores y le abren la puerta a todo el mundo. A ver si viendo el vídeo cogen un poco de miedo”, confesó otro usuario, a lo que la abogada respondió: “Es una pena que se aprovechen de ellos”.