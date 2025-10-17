Nueva ruta de la tapa en Santa Cruz de Tenerife: comida y bebida por 4 euros

La Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife pone en marcha la Ruta de la Tapa de Rambla y Salamanca, una iniciativa gastronómica que pretende dinamizar el tejido comercial de estas zonas entre el 3 y el 22 de noviembre. Así lo comunicó el alcalde de la capital tinerfeña, José Manuel Bermúdez, que explicó que “este evento, cofinanciado por la Unión Europea a través del Programa FEDER Canarias 2021-2027, busca fomentar el consumo en establecimientos de restauración local, poniendo en valor la rica identidad gastronómica y cultural de la ciudad”.
En este sentido, Bermúdez detalló que “la ruta ofrecerá a residentes y visitantes la oportunidad de disfrutar de una promoción especial que tendrá un coste de cuatro euros y que incluirá tapa y bebida, que podrá ser cerveza, vino, agua, sidra o refresco”, y añadió que “se hará especial énfasis en la cocina canaria, con propuestas elaboradas preferentemente con productos locales, especialmente de Anaga, y se priorizará el vino de Denominación de Origen de Tenerife, coincidiendo con el mes del vino en la Isla”.
Por su parte, la consejera delegada de la Sociedad de Desarrollo, Carmen Pérez, explicó que “con esta iniciativa no sólo pretendemos dinamizar la actividad gastronómica, impulsando el consumo en los bares, restaurantes y tascas locales, sino que también queremos reforzar la identidad local, poniendo en valor nuestra oferta culinaria del entorno urbano de Rambla y Salamanca”, y añadió que “además es una oportunidad perfecta para promocionar a los establecimientos participantes”.
Pérez también destacó que “este tipo de iniciativas, además de atraer al público, captando a residentes y a visitantes a través de las propuestas culinarias participantes, permite impulsar el turismo gastronómico, ya que es una manera de diversificar la oferta turística de la ciudad”, y añadió que “el plazo de inscripción para establecimientos se encuentra abierto hasta el próximo 27 de octubre y se puede realizar de manera telemática cumplimentando un formulario online”.
“La ruta contará con una webapp bilingüe, disponible en castellano e inglés, que incluirá un mapa con la ubicación de todos los establecimientos participantes e información detallada de cada uno”, explicó Pérez, quien añadió que “esta aplicación contará con un sistema de votación para las tapas, con un módulo de validación de votos por geolocalización y código único, con el objetivo de contar con un proceso justo y transparente, ya que únicamente serán válidos los votos realizados en un radio inferior o igual a 200 metros de la ubicación del establecimiento”.
Asimismo, la Ruta de la Tapa de Rambla y Salamanca premiará tanto a los establecimientos como al público que participe en las votaciones. De esta manera, los locales de restauración que logren la mayor puntuación por parte del público obtendrán una campaña de comunicación en redes sociales organizada por una agencia especializada y valorada en un mínimo de 500 euros, además de diplomas acreditativos. Por su parte, la ciudadanía que participe en las votaciones entrarán en el sorteo de tres tickets o cheques regalo por un valor de 100 euros cada uno.
En esta acción podrán participar establecimientos de restauración de todo el municipio de Santa Cruz de Tenerife, aunque se priorizarán aquellos locales ubicados en las zonas de Rambla y Salamanca, que ofrezcan una propuesta gastronómica propia y con capacidad para servir tapa y bebida. La inscripción es gratuita y estará abierta hasta el 27 de octubre a las 14:00 horas, a través de un formulario online. La participación está limitada a un máximo de 80 establecimientos. Las personas interesadas en ampliar información pueden contactar con el correo electrónico comercio@sociedad-desarrollo.com.
La Ruta de la Tapa de Rambla y Salamanca forma parte del ‘Plan de Transformación del Comercio de las Zonas Comerciales Rambla y Salamanca’, cofinanciado por la Unión Europea a través del Programa FEDER Canarias 2021-2027, “Una manera de hacer Europa”, en el marco de la convocatoria Canarias Destino Comercial Inteligente.