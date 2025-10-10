La red de salud mental del SCS atendió más de 335.000 consultas en 2024, 17.000 más que el año anterior

La red de salud mental del Servicio Canario de la Salud (SCS), integrada por más de 700 profesionales, atendió durante 2024 cerca de 335.000 consultas especializadas, lo que supone un incremento de unas 17.000 atenciones respecto al año anterior.
El aumento refleja, según ha informado este viernes en un comunicado la Consejería de Sanidad, el esfuerzo realizado para mejorar la atención a la ciudadanía y ampliar los recursos en este ámbito.
Del total de consultas registradas, 140.879 correspondieron a psiquiatría, casi 100.000 a psicología y 94.121 a enfermería de Salud Mental, lo que confirma, según Sanidad, “la consolidación de un modelo de atención integral y multidisciplinar” en el archipiélago.
Además, en el último año el SCS ha incorporado la psicología clínica a los centros de salud para reforzar la asistencia sanitaria en el ámbito de la salud mental desde Atención Primaria.
La Consejería de Sanidad ha puesto en marcha en los dos últimos años una serie de dispositivos asistenciales para dar cobertura a las personas con problemas de salud mental.
Entre los nuevos recursos activados se encuentran las unidades de atención infantojuvenil en Telde y de trastornos de la conducta alimentaria en Las Palmas de Gran Canaria, así como el Hospital de Día de Trastornos de la Conducta Alimentaria (TCA) en Gran Canaria.
Además, se han puesto en marcha las unidades de atención temprana en Lanzarote y en el Hospital del Sur en Tenerife.
En el ámbito hospitalario, también se ha abierto la nueva área de Urgencias Psiquiátricas del Complejo Hospitalario Universitario de Canarias (HUC), la Unidad de Salud Mental de El Cristo y la de Adeje, en sus nuevas instalaciones, ambas en Tenerife.
Asimismo, se han abierto el Centro de Rehabilitación Psicosocial y la unidad de Noche en la isla de La Palma y se puso en marcha el Plan de Prevención del Suicidio en el ámbito escolar.
La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias se ha adherido a la conmemoración del Día Mundial de la Salud Mental, que tiene lugar cada 10 de octubre, con el objetivo de sensibilizar a la ciudadanía sobre la relevancia de la salud mental, los problemas de salud mental y sus repercusiones.
En esta ocasión, la Dirección General de Salud Mental y Adicciones se suma a la campaña que sigue el lema de este año de la Confederación de Salud Mental de España, “Compartimos vulnerabilidad, defendamos nuestra Salud Mental”.