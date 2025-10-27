Sanción inédita en el fútbol tinerfeño: inhabilitan al presidente del CD Sobradillo tras la agresión a un jugador juvenil

Manolo Jara, presidente del CD Sobradillo, ha sido sancionado con un mes de suspensión de sus funciones, según ha avanzado Cadena SER. Durante ese periodo, no podrá acceder al terreno de juego, vestuarios ni banquillos.
La medida se adopta como consecuencia de los incidentes ocurridos en un partido celebrado el pasado 28 de septiembre en el campo de fútbol de El Galán, donde se le acusa de acceder a los vestuarios y agredir a un jugador juvenil de la Escuela Municipal de Fútbol El Rosario.
Se trata de la primera vez que se decreta una suspensión de este tipo contra un dirigente de fútbol tinerfeño, que había protagonizado otros incidentes en distintos escenarios deportivos.
El caso continúa su curso por la vía penal tras la denuncia presentada por la familia del jugador agredido. Desde su entorno señalan que las lesiones derivadas del incidente fueron relevantes y llevaron al deportista a plantearse abandonar la práctica deportiva.
Por otro lado, se apercibe de clausura la instalación del CD Sobradillo por la comisión de incidentes públicos catalogados como graves, según la información avanzada por el citado medio.
La información recogida en actas arbitrales en diferentes encuentros ha documentado previamente comportamientos del presidente del club que motivaron advertencias en competiciones oficiales.
Denuncian una “brutal agresión” del presidente del CD Sobradillo
Los hechos denunciados se remontan al pasado 28 de septiembre en el campo de fútbol de El Galán, en El Sobradillo. La Escuela Municipal de Fútbol El Rosario (EMF El Rosario) difundió entonces un comunicado en el que atribuía la agresión sufrida por uno de sus jugadores a miembros de la directiva del CD Sobradillo.
Según explicó, el futbolista juvenil, menor de edad y perteneciente a esa entidad, habría sido agarrado por el cuello por el presidente del club rival hasta casi ser asfixiado, mientras otras personas le habrían propinado golpes.
La escuela sostuvo que el incidente tuvo lugar en los vestuarios de la instalación deportiva y que el menor requirió atención por el episodio sufrido.
El Ayuntamiento de El Rosario hizo pública igualmente su postura en aquel momento, respaldando la denuncia y solicitando que se adoptaran medidas por parte de los organismos competentes.
Tanto la escuela como el Consistorio trasladaron entonces su petición de que se garantizara la seguridad e integridad de los jugadores en todas las instalaciones deportivas.
En aquella comunicación, la entidad rosariera solicitó a la Federación Tinerfeña de Fútbol la suspensión del partido previsto días después (4 de octubre) entre ambos clubes, debido al clima generado tras los acontecimientos. La escuela expresó que la celebración del encuentro no garantizaba las condiciones necesarias para el normal desarrollo de la actividad deportiva.